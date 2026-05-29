  İletişim Başkanı Duran İstanbul'un fethinin 573'üncü yılını kutladı: Eşsiz bir zafer
Güncel

İletişim Başkanı Duran İstanbul'un fethinin 573'üncü yılını kutladı: Eşsiz bir zafer

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul'un fethinin yıl dönümüne ilişkin, 'İstanbul'un Fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir' dedi.

IHA29 Mayıs 2026 Cuma 10:27 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran İstanbul'un fethinin 573'üncü yılını kutladı: Eşsiz bir zafer
İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından İstanbul'un fethinin yıl dönümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'un Fethi, sadece bir şehrin kapılarının açılması değil; inancın, azmin ve büyük bir hayalin tarihe mühür vurduğu eşsiz bir zaferdir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın genç yaşına rağmen ortaya koyduğu liderlik, kararlılık ve cesaret, asırlardır hayranlıkla hatırlanan büyük bir destana dönüşmüştür. 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen bu kutlu fetihle birlikte, İstanbul büyük bir medeniyetin merkezi olmuş; ilmin, kültürün ve adaletin yükseldiği bir şehir hâline gelmiştir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın ileri görüşlülüğü ve güçlü devlet anlayışı, yalnızca kendi dönemine değil, sonraki yüzyıllara da yön vermiştir. Peygamber Efendimizin (S.A.V.) 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusu, milletimizin hafızasında daima müstesna bir yere sahip olacaktır. İstanbul'un Fethi'nin 573. yıl dönümünde; başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere, bu büyük zaferin bütün kahramanlarını rahmetle, minnetle ve dualarla yâd ediyorum. Fethin ruhu, milletimizin birlik ve medeniyet yürüyüşüne ilham olmaya devam edecektir."

  • İstanbul Fethi
  • burhanettin duran
  • iletişim başkanı

