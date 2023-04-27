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İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Bir tarih dersi...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Twitter hesabından 'Bir tarih dersi…' notuyla paylaştığı 14 Mayıs 1950 videosu 7'li koalisyona bomba gibi düştü.

27 Nisan 2023 Perşembe 07:36 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Bir tarih dersi...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk seçmenin gizli oy ile ilk kez gerçek bir seçime katıldığı 14 Mayıs 1950 seçimlerinde CHP'nin yaşadığı hezimeti anlatan bir video paylaştı.

32. Gün'ün "Demokrat Parti İktidara Nasıl Geldi?" programından bir kısmı paylaşılan videoda CHP'nin 'yayın organı' gibi çalışan Ulus Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürü Nihat Subaşı seçim sonuçlarının açıklandığı o günü şu şekilde anlatıyor: O zaman her açılan sandık bittiği vakit radyo derhal verirdi; şu ilçenin şu köyünde şu parti kazandı diye. Hiç unutmam Anadolu'nun ortasından bir köyde CHP 2 oy daha almış. O haberden sonra ilk rakımızı içtik tabiiki son rakımızı da.

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