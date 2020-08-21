İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyle ilgili paylaşımlarda bulundu.
Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki farklı fotoğrafını paylaştı.
Altun, ilk olarak gece saatlerinde Erdoğan'ın denizde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Ne güzel, ne haklı bir tebessüm..." notunu düştü.
Ne güzel, ne haklı bir tebessüm... pic.twitter.com/2DfrPEwFjb— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2020
Bu paylaşımdan 10 saat sonra Altun bir fotoğraf daha paylaştı.
Bu karede ise Başkan Erdoğan'ın konuşma yaparken elini yumruk yaptığı bir andan kesilmiş kare yer aldı.
Altun bu kareyi de 'Hayırlı Cumalar' notuyla paylaştı.
Hayırlı Cumalar pic.twitter.com/Zx5oYNflur— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 21, 2020
İletişim Başkanı Altun'un yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni aldı.