21 Ağustos 2020 Cuma 11:38 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 11:43

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

Altun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki farklı fotoğrafını paylaştı.

"NE HAKLI BİR TEBESSÜM"

Altun, ilk olarak gece saatlerinde Erdoğan'ın denizde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı ve "Ne güzel, ne haklı bir tebessüm..." notunu düştü.

Ne güzel, ne haklı bir tebessüm... pic.twitter.com/2DfrPEwFjb — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 20, 2020

BİR FOTOĞRAF DAHA

Bu paylaşımdan 10 saat sonra Altun bir fotoğraf daha paylaştı.

Bu karede ise Başkan Erdoğan'ın konuşma yaparken elini yumruk yaptığı bir andan kesilmiş kare yer aldı.

Altun bu kareyi de 'Hayırlı Cumalar' notuyla paylaştı.

İletişim Başkanı Altun'un yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni aldı.

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