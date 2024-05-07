İletişim Başkanlığı Cezayirli gazetecilere eğitim vermeye başladı

15 Cezayirli gazeteciye yönelik eğitim programı, AAtölye'de başladı.

AA Akademi Müdürü Zeynep Bayramoğlu Öztürk, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve AA işbirliğiyle düzenlenen "Gazetecilik Eğitim Programı"na ilişkin katılımcılara bilgi verdi.

Öztürk, AA'nın sürekli yenilik mottosuyla yoluna devam ettiğini ve Türkiye'nin uluslararası arenada büyük markalarından biri olduğunu söyledi.

AA'nın 39 ofis ve yayın merkeziyle 144 ülkede faaliyet gösterdiğini belirten Öztürk, 76 ülkede abonesi olan AA'nın 13 dilde yayın yaptığına ve sadece 2023'te 2,1 milyon içerik ürettiğine dikkati çekti.

Öztürk, AA'nın günlük ortalama haber sayısının 1368 olduğunu ifade etti.

AA'nın yakın zamanda hayata geçirdiği projeleri anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, 2022'de, çevreye yönelik toplumsal farkındalığı artırmak için 'Çevre Haberleri Editörlüğünü, yayın politikası ve ilkeleri ışığında yeryüzündeki tüm ayrımcılık vakalarına dikkati çekmek için 'Ayrımcılık Hattı'nı, yanıltıcı içerik ve bilgi kirliliğiyle mücadele için 'Teyit Hattı'nı faaliyete geçirdi. Bunların yanında, AA habercilik ağını, dijital habercilik anlayışı ve gelişen podcast yayınları ile de küresel düzeyde genişletmeye devam ediyor. Dünyanın her yerinden Anadolu Ajansının fotoğraflarına ve videolarına erişim sunan Anadolu Images portalı da 2014 yılından beri abonelerimize hizmet veriyor."

Öztürk, AA'nın "Savaş Muhabirliği" eğitimine de değinerek bu eğitimle savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak operasyonel muhabirler yetiştirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

2023'te 1413 kurum içi, 170 kurum dışı gazeteciye farklı konularda eğitimler verdiklerini hatırlatan Öztürk, "Savaş Muhabirliği" eğitiminin, 2012'den bu yana AA Akademi, Polis Akademisi, AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri iş birliğinde düzenlendiğini, bugüne kadar yapılan 24 eğitime toplam 533 kişinin katıldığını ve 12 günlük 108 saatten oluşan bu eğitimin 62 saatinin uygulamalı yapıldığını söyledi.

Öztürk, 2018'den bugüne farklı alanlarda 27 Cezayirli gazetecinin Akademi bünyesinde eğitim aldığını dile getirdi.

Gazetecilik Eğitim Programı'nda 3 gün boyunca 15 Cezayirli gazeteci birçok konu başlığı altında eğitimler görecek.

Veri Görselleştirme, Teyit Haberciliği, Görsel Yetkinlik, Sosyal Medya, Siber Güvenlik, Kriz Yönetimi ve Stratejik İletişim konularında uzman kişiler tarafından verilecek eğitim sonrası katılımcılara sertifika verilecek.

Program dili Türkçe olurken Fransızca simultane tercüme de sağlanacak.