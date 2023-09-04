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İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 88. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, depremden sonra evlerine hasarsız dönmek isteyen Hataylı depremzedelerin nüfus müdürlüklerinden, 'Kota doldu' denilerek geri çevrildiği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 88. sayısını yayımladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 88. sayısını yayımladı.

Bültende, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hasarsız evlerine dönmek isteyen Hataylı depremzedelerin nüfus müdürlüklerinden, "Kota doldu" denilerek geri çevrildiği iddiasının doğru olmadığı vurgulandı.

Depremlerden sonra 87 bin 862 aileden adres beyanı alan Hatay'daki nüfus müdürlüklerinin, randevu sistemiyle çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen bültende, hiçbir vatandaşın geri çevrilmesinin veya "kota" uygulamasının söz konusu olmadığı bildirildi.

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren ve müebbet hapis cezasına mahkum edilen Özgür Arduç'un, açık cezaevine alındığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı ifade edilen bültende, Arduç'un, Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bazı basın yayın organlarındaki, "Bursa Büyükşehir Belediyesi kaynak sularını satıyor" iddiasının doğru olmadığı kaydedilen bültende, İstanbul Bayrampaşa'da otobüs durağındaki vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polis memurunun açığa alındığı iddiasının da gerçeği yansıtmadığı, memurun başarı belgesiyle ödüllendirildiği bildirildi.

- İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın röportajı

Bültende, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Al Jazeera'ya verdiği röportajda, "Konut satışı karşılığı vatandaşlık alma süreci durmadı. Gayrimenkul alanlar 2-3 ay içerisinde hemen vatandaş oluyor." şeklinde bir ifade kullanmadığı, Yerlikaya'nın yabancı yatırımcılarla ilgili açıklamasının, "konut satışıyla vatandaşlık açıklaması" şeklinde manipüle edildiği dile getirildi.

Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarındaki, A Milli Kadın Voleybol Takımı maçının Taksim Meydanı'nda açık ekrandan yayınlanacağı organizasyonun, Valilik tarafından iptal edildiği iddiasının da gerçeği yansıtmadığı bildirilen bültende, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Final maçının İstanbul'un 7 meydanında canlı yayınlanması için İstanbul Valiliğine başvuruda bulunmuş, talep edilen alanlardan 6'sında yayın yapılması (Çekmeköy, Bağcılar, Sultangazi, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Pendik) İstanbul Valiliği tarafından onaylanmıştır. Taksim Meydanı ise 2012 yılından itibaren etkinliklere kapalıdır. Dolayısıyla verilmiş bir izin veya iptal söz konusu değildir."

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