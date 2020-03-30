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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 21:59 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 21:59
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Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 759 bini geçtiği, 36 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 158 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.30 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye10.827 168162
İtalya101.739 11.59114.620
İspanya85.1957.34016.780
Çin81.4703.304 75.700
Fransa44.5503.0247.927
ABD152.6312.8175.211
İran41.4952.75713.911
Birleşik Krallık22.1411.408135
Hollanda11.750864250
Almanya63.9295609.211

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