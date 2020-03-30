İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

AA 30 Mart 2020 Pazartesi 21:59 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 21:59

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 759 bini geçtiği, 36 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 158 bin 700'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 21.30 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: