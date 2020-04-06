İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

AA 06 Nisan 2020 Pazartesi 22:13 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 22:13

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiği, 73 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin de iyileştiği bildirildi.

Ülkelere göre, saat 21.45 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: