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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

AA06 Nisan 2020 Pazartesi 22:13 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 22:13
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Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 300 bini geçtiği, 73 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 277 binden fazla kişinin de iyileştiği bildirildi.

Ülkelere göre, saat 21.45 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye30.2176491.326
İtalya132.54716.52322.837
İspanya135.03213.16940.437
Çin81.7083.33177.078
Fransa98.0108.91117.250
ABD356.41410.49019.247
İran60.5003.73924.236
Birleşik Krallık51.6085.373135
Hollanda18.8031.867250
Almanya101.5581.66228.700

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