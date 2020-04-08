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İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

AA08 Nisan 2020 Çarşamba 21:53 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 21:53
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Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 490 bini geçtiği, 87 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 320 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Saat 21.15 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKETOPLAM VAKATOPLAM ÖLÜMTOPLAM TABURCU
Türkiye38.2268121.846
İtalya139.42217.66926.491
İspanya146.69014.67348.021
ABD418.04414.21422.184
Fransa112.95010.86921.254
Birleşik Krallık60.7337.097135
İran64.5863.99329.812
Çin81.8023.33377.279
Hollanda20.5492.248250
Belçika23.4032.2404.681

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