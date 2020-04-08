İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

AA 08 Nisan 2020 Çarşamba 21:53 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 21:53

Başkanlığın Twitter hesabında yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 1 milyon 490 bini geçtiği, 87 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 320 binden fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Saat 21.15 itibarıyla bazı ülkelerdeki koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle: