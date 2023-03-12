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İletişim Başkanlığı: İddia gerçek dışıdır

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan 'Depremden sonra TOKİ'nin Adıyaman'da yapacağı konutlar, tarım arazilerine inşa ediliyor.' iddiasının gerçek dışı olduğunu vurguladı. Yapılan açıklamada, 'TOKİ'nin Adıyaman'da inşa edeceği konutların arazisinin birinci derece tarım alanı vasfı yoktur ve zemin etüt çalışmaları yapılmıştır' ifadelerine yer verildi.

12 Mart 2023 Pazar 00:22 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı: İddia gerçek dışıdır
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medyada yer alan yanlış haberlerle mücadelesini sürdürüyor. Son olarak bazı yayın kuruluşlarında yer alan "Depremden sonra TOKİ'nin Adıyaman'da yapacağı konutlar, tarım arazilerine inşa ediliyor." iddiası da yalanlandı.

Yapılan açıklamada, "TOKİ'nin Adıyaman'da inşa edeceği konutların arazisinin birinci derece tarım alanı vasfı yoktur ve zemin etüt çalışmaları yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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