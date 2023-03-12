İletişim Başkanlığı: İddia gerçek dışıdır

Yapılan açıklamada, "TOKİ'nin Adıyaman'da inşa edeceği konutların arazisinin birinci derece tarım alanı vasfı yoktur ve zemin etüt çalışmaları yapılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
"Depremden sonra TOKİ'nin Adıyaman'da yapacağı konutlar, tarım arazilerine inşa ediliyor." iddiası gerçek dışıdır.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 11, 2023
��TOKİ'nin Adıyaman'da inşa edeceği konutların arazisinin birinci derece tarım alanı vasfı yoktur ve zemin etüt çalışmaları yapılmıştır. ⬇️ pic.twitter.com/frbpMcqfvq