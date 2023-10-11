İletişim Başkanlığı İsrail-Filistin çatışması sonrası provokasyon amacı taşıyan iki iddiayı yalanladı

"Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövüyor. Bu görüntülerde İsrailli kadın, Filistinli erkekler tarafından yerlerde sürükleniyor" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövüyor. Bu görüntülerde İsrailli kadın, Filistinli erkekler tarafından yerlerde sürükleniyor" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Aksa Tufanı operasyonundan bir gün önce (6 Ekim) sosyal medyada paylaşıldığı belirlenmiştir. İddiaların aksine görüntülerde, İsrail güçlerinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistin yanlısı aktivistlere saldırdığı ve şiddet uyguladığı görülmektedir."

'HAMAS'IN KAÇIRDIĞI BEBEK' VİDEOSU GEÇEN AY ÇEKİLMİŞ



Sosyal medyada paylaşılan bir videonun Hamas tarafından kaçırılan İsrailli bir bebeği gösterdiği iddia edildi. Videonun eylül ayında çekildiği ortaya çıktı.



Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas'ın kaçırdığı bebek" iddiası doğru değildir. Aksa Tufanı operasyonundan yaklaşık bir ay önce (8 Eylül 2023) sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilen görüntülerde Arapça konuşan bir kişi, çocuğa ailesiyle ilgili sorular sormaktadır" denildi.