İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2023 Çarşamba / 27 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,7415
  • EURO
    29,4892
  • ALTIN
    1669.43
  • BIST100
    8382.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığı İsrail-Filistin çatışması sonrası provokasyon amacı taşıyan iki iddiayı yalanladı
Güncel

İletişim Başkanlığı İsrail-Filistin çatışması sonrası provokasyon amacı taşıyan iki iddiayı yalanladı

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada paylaşılan 'Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövüyor', 'Hamas'ın kaçırdığı bebek' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

11 Ekim 2023 Çarşamba 16:04 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı İsrail-Filistin çatışması sonrası provokasyon amacı taşıyan iki iddiayı yalanladı
ABONE OL

"Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövüyor. Bu görüntülerde İsrailli kadın, Filistinli erkekler tarafından yerlerde sürükleniyor" iddiası yalanlandı.

İletişim Başkanlığı, sosyal medyada paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Filistinliler, İsrailli çocuk ve kadınları vahşice dövüyor. Bu görüntülerde İsrailli kadın, Filistinli erkekler tarafından yerlerde sürükleniyor" iddiası doğru değildir. İddiaya konu görüntülerin, Aksa Tufanı operasyonundan bir gün önce (6 Ekim) sosyal medyada paylaşıldığı belirlenmiştir. İddiaların aksine görüntülerde, İsrail güçlerinin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde Filistin yanlısı aktivistlere saldırdığı ve şiddet uyguladığı görülmektedir."

'HAMAS'IN KAÇIRDIĞI BEBEK' VİDEOSU GEÇEN AY ÇEKİLMİŞ

Sosyal medyada paylaşılan bir videonun Hamas tarafından kaçırılan İsrailli bir bebeği gösterdiği iddia edildi. Videonun eylül ayında çekildiği ortaya çıktı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas'ın kaçırdığı bebek" iddiası doğru değildir. Aksa Tufanı operasyonundan yaklaşık bir ay önce (8 Eylül 2023) sosyal medyada paylaşıldığı tespit edilen görüntülerde Arapça konuşan bir kişi, çocuğa ailesiyle ilgili sorular sormaktadır" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.