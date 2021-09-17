İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2021 Cuma / 10 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6432
  • EURO
    10,149
  • ALTIN
    487.087
  • BIST100
    1419.43
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığı New York'ta panel düzenleyecek
Güncel

İletişim Başkanlığı New York'ta panel düzenleyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkanlık olarak, BM Genel Kurulu öncesinde BM Plaza'da 'Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı' başlıklı bir panel düzenleyeceklerini bildirdi.

AA17 Eylül 2021 Cuma 21:52 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 21:52
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fahrettin Altun, konuya ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde milletimizin hizmetinde gece gündüz demeden tüm dünyada aktif kamu diplomasisi hedefiyle yürüttüğümüz çalışmaların bir yenisini ABD'de New York'ta gerçekleştiriyoruz. Panelde, BM'nin değişen dünya düzeninde nasıl daha demokratik, verimli, şeffaf, adil ve insan odaklı olabileceği ile Afganistan'daki son gelişmelerin yanı sıra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'ye ilişkin somut reform önerileri değerlendirilecek." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19 Sonrası Dönemde Güvenin Yeniden İnşası ve Umudun Tazelenmesi: Türkiye'nin Uluslararası Düzene Bakış Açısı" başlıklı panel, New York'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı BM 76. Genel Kurulu öncesinde düzenlenecek olması nedeniyle önem arz ediyor.

New York'ta United Nations Plaza'da düzenlenecek panele, siyaset, akademi, düşünce kuruluşu, medya ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı eski danışmanı Rich Outzen ve SETA Washington DC Araştırma Direktörü Dr. Kılıç̧ Buğra Kanat'ın konuşmacı olarak yer alacağı panelin moderatörlüğünü TRT World Şef Editörü Ghida Fakhry yapacak.

Panelde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, müstakil olarak kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" isimli kitapta yer alan BM'ye ilişkin somut reform önerilerinin de tartışılması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.