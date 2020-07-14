İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2020 Salı / 23 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8659
  • EURO
    7,786
  • ALTIN
    396.847
  • BIST100
    118399
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığı paylaştı: Hedefteki hava üssü Vatiyye
Güncel

İletişim Başkanlığı paylaştı: Hedefteki hava üssü Vatiyye

İletişim Başkanlığı, Libya'daki son duruma ilişkin haritayı paylaştı.

14 Temmuz 2020 Salı 08:39 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 08:39
ABONE OL

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda Libya'da son duruma ilişkin harita paylaşıldı.

13 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Libya'daki genel durum haritasında, Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ülkenin batısındaki bölgeleri kontrolü altında tuttuğu görülüyor.

Darbeci Hafter'in ise ülkenin doğusundaki bölgelerde varlığı bulunuyor.

HEDEFTEKİ HAVA ÜSSÜ VATİYYE

Yaklaşık 10 bin asker kapasitesine sahip Vatiyye, stratejik konumuyla birlikte sivil uçuşların olmadığı tek hava üssü olarak biliniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.