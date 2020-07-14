İletişim Başkanlığı paylaştı: Hedefteki hava üssü Vatiyye

14 Temmuz 2020 Salı 08:39 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 08:39

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan paylaşımda Libya'da son duruma ilişkin harita paylaşıldı.

13 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Libya'daki genel durum haritasında, Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) ülkenin batısındaki bölgeleri kontrolü altında tuttuğu görülüyor.

��Libya’da yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi almak için İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.



��13 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Sirte genel durum haritası pic.twitter.com/DUIQTplnv0 — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 13, 2020

Darbeci Hafter'in ise ülkenin doğusundaki bölgelerde varlığı bulunuyor.

HEDEFTEKİ HAVA ÜSSÜ VATİYYE

Yaklaşık 10 bin asker kapasitesine sahip Vatiyye, stratejik konumuyla birlikte sivil uçuşların olmadığı tek hava üssü olarak biliniyor.