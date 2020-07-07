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İletişim Başkanlığı paylaştı: TSK, terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyor

İletişim Başkanlığı, Kuzey Irak'ta bulunan terör örgütü PKK'ya ait kamp alanları ve Türk askerinin bulunduğu lokasyonları gösteren bir harita paylaştı.

07 Temmuz 2020 Salı 08:21 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 08:21
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Türkiye tarafından terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ağır darbeler indirilmeye devam ediyor.

İletişim Başkanlığı son durumla ilgili "06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktalarını" gösteren harita paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonunda 40 kilometreden fazla ilerleyerek iç bölgelere konuşlandı. Birçok stratejik bölgede kontrolü sağlayan TSK, karadan ve havadan operasyonlarını sürdürüyor.

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