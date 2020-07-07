07 Temmuz 2020 Salı 08:21 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 08:21

Türkiye tarafından terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ağır darbeler indirilmeye devam ediyor.

İletişim Başkanlığı son durumla ilgili "06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktalarını" gösteren harita paylaştı.

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�� 06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktaları pic.twitter.com/ifAmOz4w3U — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 6, 2020

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonunda 40 kilometreden fazla ilerleyerek iç bölgelere konuşlandı. Birçok stratejik bölgede kontrolü sağlayan TSK, karadan ve havadan operasyonlarını sürdürüyor.