Türkiye tarafından terörle mücadele kapsamında Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'lı teröristlere ağır darbeler indirilmeye devam ediyor.
İletişim Başkanlığı son durumla ilgili "06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktalarını" gösteren harita paylaştı.
��Irak’ta yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi almak için İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 6, 2020
�� 06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'nın kamp alanları ve Türk askeri noktaları pic.twitter.com/ifAmOz4w3U
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Operasyonunda 40 kilometreden fazla ilerleyerek iç bölgelere konuşlandı. Birçok stratejik bölgede kontrolü sağlayan TSK, karadan ve havadan operasyonlarını sürdürüyor.
��Irak’ta yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi almak için İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) July 6, 2020
�� 06 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla Irak genel durum haritası pic.twitter.com/aJcZjJCWwt