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İletişim Başkanlığı'ndan Başkan Erdoğan'ın Almanya ziyaretine ilişkin açıklama

İletişim Başkanlığı, Libya konusunda yarın Berlin'de düzenlenecek zirvede, ülkede barış ve istikrarın tesisi için atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını bildirdi.

AA18.01.2020  10:30 - Güncelleme: 18.01.2020  10:55

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daveti üzerine, Libya konusunda düzenlenecek zirveye katılmak üzere, yarın Berlin'i ziyaret edeceği belirtildi.

Türkiye'nin, Libya'da, 2259 sayılı BMGK Kararı temelinde uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve BM himayesinde Libyalıların sahiplendiği kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılması amacıyla yürütülen çabaları başından bu yana desteklediği vurgulanan açıklamada, "Türkiye, bu doğrultuda her seviyede yoğun diplomatik girişimlerde bulunmuş, keza Berlin Süreci'ne de yapıcı bir tutumla aktif katkı sağlamıştır. Zirvede, Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

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