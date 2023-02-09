İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun asılsız iddialarına yalanlama

Türkiye bir yandan depremin yıkıcı etkisiyle mücadele ederken diğer yandan da dezenformasyonlarla mücadele ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir dezenformasyona imza atarak, "Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinalarının gümrük vergilerini ve bekleme sürelerini kaldırın." iddiasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı, depremin hemen akabinde acil durum ekipmanlarının yurda giriş işlemlerinin kolaylaştırılması için talimat vermişti. Yardım malzemelerinin ve ekipmanların gümrük vergisinde muaf olmasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'un bu açıklamada bulunmasına İletişim Başkanlığı "iddialar gerçek dışıdır" diyerek tepki gösterdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde kullanılacak ekipman ve iş makinası gibi kritik araçlarına gümrük vergisi uygulandığı ve bu araçların bekletildiği" yönündeki bilgiler gerçek dışıdır denildi.