İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2023 Salı / 24 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8491
  • EURO
    20,2141
  • ALTIN
    1123.52
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığı'ndan Tayvanlı ekibin Türkiye'yi terk ettiği iddialarına yalanlama
Güncel

İletişim Başkanlığı'ndan Tayvanlı ekibin Türkiye'yi terk ettiği iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü İdris Kardaş, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi.

AA14 Şubat 2023 Salı 00:07 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan Tayvanlı ekibin Türkiye'yi terk ettiği iddialarına yalanlama
ABONE OL

Kardaş, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelerek Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmaları yapan Tayvanlı ekibin ülkeyi terk ettikleri iddiasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin tercümanlarının görüntülerine yer veren Kardaş, "Tayvanlı arama-kurtarma ekibinin sorun yaşadığı ve bu yüzden ülkeyi terk ettikleri iddiası gerçek dışıdır. Doğrusunu, Tayvanlı ekibe tercümanlık yapanlardan dinleyelim: 'Herhangi bir alınma gücenme görmedik. Çalışmalarını başarıyla tamamladılar. Seremoni ile uğurlandılar.'" ifadelerini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.