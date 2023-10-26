İletişim Başkanlığından “Türkiye Yüzyılı” paylaşımı

İletişim Başkanlığından yapılan paylaşımda, "Dünyanın en uzak coğrafyası da olsa ülkemizin şefkat eli yine orada. Sadece 85 milyon için değil, gönül bağıyla bağlı olduğumuz tüm coğrafyalar için Türkiye Yüzyılı başladı, kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Dünyanın en uzak coğrafyası da olsa ülkemizin şefkat eli yine orada. Sadece 85 milyon için değil, gönül bağıyla bağlı olduğumuz tüm coğrafyalar için Türkiye Yüzyılı başladı, kutlu olsun!#TürkiyeYüzyılı ���� pic.twitter.com/IqhqIzh6QX — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) October 26, 2023