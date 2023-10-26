İSTANBUL 27°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2023 Cumartesi / 14 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanlığından “Türkiye Yüzyılı” paylaşımı
Güncel

İletişim Başkanlığından “Türkiye Yüzyılı” paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan paylaşımda, 'Sadece 85 milyon için değil, gönül bağıyla bağlı olduğumuz tüm coğrafyalar için Türkiye Yüzyılı başladı, kutlu olsun” denildi.

IHA26 Ekim 2023 Perşembe 18:54 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığından “Türkiye Yüzyılı” paylaşımı
ABONE OL

İletişim Başkanlığından yapılan paylaşımda, "Dünyanın en uzak coğrafyası da olsa ülkemizin şefkat eli yine orada. Sadece 85 milyon için değil, gönül bağıyla bağlı olduğumuz tüm coğrafyalar için Türkiye Yüzyılı başladı, kutlu olsun" ifadelerine yer verildi.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  • Türkiye Yüzyılı
  • paylaşım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.