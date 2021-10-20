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İlginç olay... Minibüsü deviren sürücü kaçtı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrildiği kazada 6 kişi yaralandı. Minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, kaza yerinden kaçtı.

DHA20 Ekim 2021 Çarşamba 21:53 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 21:53
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Kaza, saat 20.00 sıralarında İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 AEH 177 plakalı minibüs, Mustafa Kılıç yönetimindeki 34 ZH 8369 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan minibüs devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil'e bildirdi. Bu sırada minibüsün sürücüsü ise aracın arka camını kırıp, araçtan çıkarak kaza yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüste yaralanan 6 kişiyi hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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