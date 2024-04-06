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  • İliç'teki maden sahasında toprak altından çıkartılan Uğur Yıldız'ın naaşı morga kaldırıldı
Güncel

İliç'teki maden sahasında toprak altından çıkartılan Uğur Yıldız'ın naaşı morga kaldırıldı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen heyelanın ardından toprak altından çıkartılan işçi Uğur Yıldız'ın naaşı morga kaldırıldı.

AA6 Nisan 2024 Cumartesi 07:13 - Güncelleme:
İliç'teki maden sahasında toprak altından çıkartılan Uğur Yıldız'ın naaşı morga kaldırıldı
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Çöpler köyündeki maden ocağında kazanın gerçekleştiği tarihten bu yana toprak altında kalan işçilere ulaşılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bölgede çalışma yürüten ekipler, işçilerden Yıldız'ın (33) mangan ocağında dün ulaştıkları cenazesini çıkarttı.

Yıldız'ın naaşı, cenaze nakil aracıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Evli olduğu öğrenilen Yıldız'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilecek.

Yıldız'ın naaşının Otlukbeli ilçesine bağlı Avcıçayırı köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Ekipler, toprak altındaki diğer 8 işçiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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