50 yıldır çalışmalarını yürütün İlim Yayma Vakfı, öğrencilere burslar veriyor, akademik çalışlarını destekliyor, eğitim ve kültür alanında pek çok faaliyet yürütülüyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 2 yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri hakkında 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Ödüller amaç ve hayaline ulaştı mı?" sorusunu cevaplayan Bilal Erdoğan, "2017 yılında İlim Yayma Ödüllülerinin verilmesine karar verdik ve 2019 yılında ilk ödülleri sahipleriyle buluşturduk. Bu ödüllere başladığımızdaki hayalimiz iki boyutluydu. Bir tanesi Türkiye'de yapılan akademik çalışmaların üst düzey ödüllendirilerek teşvik edilmesiydi. İkinci boyutu da Türkiye'de akademik kariyerin toplumda çok fazla karşılığı yok. Çok fazla bilinmiyor. Veliler çocuklarını yönlendirirken sen doktor ol mühendis ol derken sen git üniversitede hoca ol diyenlerin de sayısının artmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin en parlak zekalarının akademik kariyere, bilime, ilime özendirmeyi hedeflediklerini ifade ederken, ödül alanları kamuoyuyla tanıştırma gayreti içinde olduklarını vurguladı.

"GAYEMİZ TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YÜRÜYÜŞÜNE KATKI SAĞLAMAK"

İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı'nın Türkiye'nin orta noktasını temsil eden bir gelenek olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "Bu ödüller Türkiye'nin akademik ödülü. Türkiye'den her kesimin, herkesin katılıp değerlendirmeye girebileceği bir ödül. Bizim gayemiz gerçekten Türkiye'nin 21. yüzyıldaki güçlü yürüyüşüne bilimsel çalışmaların güçlendirilmesiyle katkı sağlamak." dedi.