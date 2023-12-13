İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2023 Çarşamba / 1 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0558
  • EURO
    31,3715
  • ALTIN
    1850.49
  • BIST100
    7606.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buluyor... Bilal Erdoğan 24 TV'de anlattı: Amacımız Türkiye'nin güçlü yürüyüşüne katkı sağlamaktır
Güncel

İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buluyor... Bilal Erdoğan 24 TV'de anlattı: Amacımız Türkiye'nin güçlü yürüyüşüne katkı sağlamaktır

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 2 yılda bir düzenlene İlim Yayma Ödülleri hakkında 24 TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'den her kesimin bu ödüle katılabileceğini belirten Bilal Erdoğan, 'Bizim gayemiz gerçekten Türkiye'nin 21. yüzyıldaki güçlü yürüyüşüne bilimsel çalışmaların güçlendirilmesiyle katkı sağlamak.' dedi.

13 Aralık 2023 Çarşamba 15:56 - Güncelleme:
İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buluyor... Bilal Erdoğan 24 TV'de anlattı: Amacımız Türkiye'nin güçlü yürüyüşüne katkı sağlamaktır
ABONE OL

50 yıldır çalışmalarını yürütün İlim Yayma Vakfı, öğrencilere burslar veriyor, akademik çalışlarını destekliyor, eğitim ve kültür alanında pek çok faaliyet yürütülüyor. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, 2 yılda bir düzenlenen İlim Yayma Ödülleri hakkında 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

"Ödüller amaç ve hayaline ulaştı mı?" sorusunu cevaplayan Bilal Erdoğan, "2017 yılında İlim Yayma Ödüllülerinin verilmesine karar verdik ve 2019 yılında ilk ödülleri sahipleriyle buluşturduk. Bu ödüllere başladığımızdaki hayalimiz iki boyutluydu. Bir tanesi Türkiye'de yapılan akademik çalışmaların üst düzey ödüllendirilerek teşvik edilmesiydi. İkinci boyutu da Türkiye'de akademik kariyerin toplumda çok fazla karşılığı yok. Çok fazla bilinmiyor. Veliler çocuklarını yönlendirirken sen doktor ol mühendis ol derken sen git üniversitede hoca ol diyenlerin de sayısının artmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan, Türkiye'nin en parlak zekalarının akademik kariyere, bilime, ilime özendirmeyi hedeflediklerini ifade ederken, ödül alanları kamuoyuyla tanıştırma gayreti içinde olduklarını vurguladı.

"GAYEMİZ TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YÜRÜYÜŞÜNE KATKI SAĞLAMAK"

İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı'nın Türkiye'nin orta noktasını temsil eden bir gelenek olduğunu söyleyen Bilal Erdoğan, "Bu ödüller Türkiye'nin akademik ödülü. Türkiye'den her kesimin, herkesin katılıp değerlendirmeye girebileceği bir ödül. Bizim gayemiz gerçekten Türkiye'nin 21. yüzyıldaki güçlü yürüyüşüne bilimsel çalışmaların güçlendirilmesiyle katkı sağlamak." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.