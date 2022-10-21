İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan gençleri sosyal medyaya karşı uyardı: Riskle karşı karşıyasınız, uyanık olmanız lazım

Bilal Erdoğan, Eğitime Destek Platformu Osmaniye İl Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'Gençlik Buluşması' programına konuşmacı olarak katıldı. Eğitime Destek Platformu İl Koordinatörü ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilcisi Avukat Talha Akif Gürbüz'ün moderatörlüğünde, soruları yanıtlayan Erdoğan, günümüz gençlerini çok iyi gördüğünü söyledi.

Genelde konuşulanın aksine, kırk yaşının üstünde birilerinin gençlerden şikayet ediyorsa kendinde bir sorun olduğu için şikayet ettiğini ifade eden Erdoğan, "Bugün özelinde, gençler şöyle, gençler böyle, dediğimiz zaman hadi diyorum aynı sorunlar yetişkinler için konuşalım. Yetişkinler dahil değil ki. Aynı sorunlar yetişkinlerde var. Belki daha kötü var. Aslında yetişkinlere düşen kendi çocuklarına ve çevresindeki gençlere halleriyle örnek olabilmeli. Yani bir insan sağda solda kaba saba çocuklar etrafındayken konuşuyorsa, yanında çocukları varken sigara içiyorsa, yanında çocukları varken ağzını şapırdatarak yemek yiyorsa, elini yıkamadan yemekten kalkıyorsa, işte namazını hızlı hızlı çıkıyorsa, şimdi sen o çocuktan bunların hepsinin de daha iyi olmasını niye bekliyorsun kardeşim, bekleme. Eskiden köy yerinde yetişkinlerin çoğu yanına çocuk geldiğinde ona ne öğretebilirim, ne örnek olabilirim diye düşünürken, şimdi böyle bir şey ortadan kalktı. Kimse kimsenin çocuğuna bulaşmak istemiyor. Faydalı olmak istemiyor. Kendi çocuğumuza bile zaman ayırmakta zorluk çekiyoruz. Şimdi böyle bir çağda, böyle bir devirde yetişkinlerin çocuklardan, gençlerden şikayet etmeye hakkının pek olmadığını düşünüyorum. Bununla birlikte bugünün gençlerinde şunu görüyorum; bugünün gençleri bir kere doğrucular, bu güzel bir şey. Allah bozmasın. Yani Allah doğruluktan ayırmasın bir kere" diye konuştu.

'UYANIK OLMANIZ GEREKİYOR'

Günümüzde gençlerin sorguladığını ve bu sorgulamanın da çok güzel bir şey olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani bugünün gençlerinin en büyük imtihanı sosyal medya kaynaklı yüzeysellik, yani derinlemesine olmayan, işte bir sloganla, bir cümleyle birisinin ortaya attığı bir lafla kanaat oluşturma riski. Bu riskle karşı karşıyasınız. Bu riske karşı da uyanık olmanız lazım. Yani elinize bir veya iki telefonu aldığımız zaman veya tableti aldığımız zaman işte ben artık özgürüm, bilginin bütün kaynaklarına erişebiliyorum, kimse beni manipüle edemez, algısına kapılmaması gerekiyor. Çünkü bunlar da bizi manipüle etmek için var. Kimisi malını bize satmak için bunları kullanıyor, kimisi kanaatlerimizi şekillendirmek için bunları kullanıyor. İşte Hollywood da bunların filmini yaptı. Sonra bunların gerçekleri yaşandı, Amerika'da yaşandı, Avrupa'da yaşandı. Sanmayın ki birileri size özgürlük algısını empoze ederken sizi manipüle etmeye çalışmıyor. Dolayısıyla buna karşı daha uyanık olmanız gerekiyor. Bu durumda çok iyisiniz yani. Onu söyleyebilirim."

'BU MİLLETİN HUKUKUNU KORUYAN BİR LİDER GELDİĞİ İÇİN HAMDOLSUN DİYORUZ'

Konuşmasının devamında babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da bahseden Bilal Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın hayatı gerçekten bu memleketine hizmet sevdasıyla geçmiş Bugün hakikaten Cumhurbaşkanımızın dünya çapındaki saygınlığını, dünyadaki ağırlığını, yerini düşündüğümüz zaman hamdolsun diyoruz. Yani ülkemizin başına gerçekten bu millete yaraşır bir lider geldiği için, bu milletin değerlerini taşıyan, bu milletin hukukunu koruyan bir lider geldiği için hamdolsun diyoruz. Biz de şimdi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla işte nasıl gençlerimizin eğitimde daha büyük işler yapmalarını kendilerine daha büyük hedefler koymalarını sağlayabiliriz. Buna kafa yoruyoruz. Benim özel bir ilgim kendi kültürümüzün ihyası bunu geleneksel sporlarla, kendi müziğimizle, işte Türk sanat müziği ile Türk halk müziğiyle bunlarla nasıl yaşatabiliriz? Bunların mücadelesini veriyoruz."

Bilal Erdoğan, daha sonra öğrenciler tarafından kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Bazı gençlere ise kitap hediye etti.