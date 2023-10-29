İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan: Uluslararası hukuk caninin ve baskıcının hukuku oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2. AlBaraka Zirvesi'ne, Bilal Erdoğan'ın yanı sıra ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Naz Shah ile çok sayıda akademisyen ve İslami finans konusunda farklı ülkelerden uzmanlar katıldı.

Zirvede yaptığı açılış konuşmasına Filistin ile dayanışma mesajı vererek başlayan Bilal Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Hayatının 15 yılını ABD ve Avrupa'da geçirmiş bir siyaset bilimi ve Avrupa araştırmaları öğrencisi olarak, son üç haftada yaşananları göz önünde bulundurarak, temas etmek istediğim birkaç talihsiz gerçeklik var. Batı, artık konu insan hakları, savaşlara ilişkin konvansiyonlar ve uluslararası hukuk olunca yüksek ahlak iddiasında bile bulunmuyor. Uluslararası hukuk, haklının değil, güçlünün, zalimin ve baskıcının hukuku oldu."

"İSLAMİ TİCARİ FİNANS, HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLERDEN BİRİ OLDU"

"Kapitalizmin, güçlü olanın hayatta kalması felsefesi"nin bugün, Batı açısından değersiz olanın ölmesi anlamına geldiğini belirten Bilal Erdoğan, "Bugün Filistin'de de şahitlik ettiğimiz budur ama ben hala Batı'nın kendi içindeki iyiliği bulup iki yüzlülüğü ve çifte standardı bırakacağını, içlerindeki iyiliği bulup 21'inci yüzyıldaki soykırımı durduracaklarını umuyorum." dedi.

Dünyadaki insani krizlerin çoğunlukla Müslüman ülkelerde yaşandığına işaret eden Bilal Erdoğan, bu sorunlarla mücadele için "alternatif ekonomik ve finansal perspektiflere" önem verilmesinin altını çizdi.

İslami ticari finansın hızlı büyüyen sektörlerden biri olduğuna değinen Bilal Erdoğan, sadaka, zekat ve vakıf gibi sosyal konuların da küresel sorunlarla mücadelede önemli potansiyeli bulunduğunu vurguladı.

ZİRVEYE YAKIN GELECEKTE İSTANBUL'DA EV SAHİPLİĞİ YAPILMASI TEMENNİSİ

Bilal Erdoğan, İslami finansa yönelik eleştirilere de değinerek, şunları kaydetti:

"İslami finans, 'faizin adını kar paylaşımı olarak değiştirerek geleneksel finansı taklit ediyor' eleştirisini duyuyoruz. Bunlar bilgi eksikliğinin sonucu mu yoksa bir dayanağı var mı? İslami finans kurumları bu soruyu kendilerine sormalılar. İslami prensipler ışığında ürünlerimizi garantileme mekanizmamız var mı? Riski kaynak sağlayıcılarla gerçekten paylaşıyor muyuz?"

Bilal Erdoğan, ayrıca, yakın gelecekte AlBaraka Zirvesi'ne İstanbul'da ev sahipliği yapılması temennisini dile getirdi.

Konuşmasının sonunda tekrar Gazze'ye değinen Bilal Erdoğan, "Özellikle İsrail bombardımanı altında ölen tüm masum bebeklerin anne ve babalarına başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.