Özgür Özel'in apar topar genel merkeze çağırdığı Lütfü Savaş'tan ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin yeni adı Hatay'dı. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı.
Halkın sesini dinlemek yerine adayları yapay zekayla belirlediklerini itiraf eden CHP lideri Özgür Özel ise önce Savaş'a sahip çıktı ardından adayın değişebileceğini açıkladı. Ancak PM ve MYK'nın defalarca kez toplanmasına rağmen alternatif yok denilerek Savaş'ın adaylığının devam edeceği açıklandı.
Büyükşehir belediye başkan adaylarının tanıtıldığı reklam filminde bile yer almayan Lütfü Savaş, Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısına da katılmadı.
Lütfü Savaş'ın adaylığını geri çekme sinyali veren Özel, programın ardından Savaş'ı CHP genel merkezine çağırdı. İkili arasında kritik görüşme sona ererken Özgür Özel ve Lütfü Savaş'ın açıklama yapması bekleniyor.
Lütfü Savaş görüşmenin ardından, "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak" dedi.