Özgür Özel'in apar topar genel merkeze çağırdığı Lütfü Savaş'tan ilk açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nde krizin yeni adı Hatay'dı. 6 Şubat depreminde en büyük yıkımı alan Hatay'da mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi hem parti içinde hem de seçmende büyük tepki aldı.

HALKIN İRADESİNE DEĞİL, LÜTFÜ SAVAŞ'A SAHİP ÇIKTI

Halkın sesini dinlemek yerine adayları yapay zekayla belirlediklerini itiraf eden CHP lideri Özgür Özel ise önce Savaş'a sahip çıktı ardından adayın değişebileceğini açıkladı. Ancak PM ve MYK'nın defalarca kez toplanmasına rağmen alternatif yok denilerek Savaş'ın adaylığının devam edeceği açıklandı.

REKLAM FİLMİNDE BİLE YER ALMADI

Büyükşehir belediye başkan adaylarının tanıtıldığı reklam filminde bile yer almayan Lütfü Savaş, Ankara'da yapılan aday tanıtım toplantısına da katılmadı.

Partilerin adaylarını YSK'ya bildirmesine son 1 gün kala bir canlı yayına katılan Özgür Özel Hatay kriziyle ilgili açıklama yaptı. Özel, "Cumartesi günü gece anket yaptık. Birazdan Lütfü Savaş'la da konuşacağım, elimizdeki anketi Lütfü Beyle de paylaşacağım. Anket şunu gösteriyor; Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor. Bu şekilde davranmaz, Hatay'ın sesini duymazsak biraz sıkıntıya girdiğimiz gösteriyor" ifadelerini kullandı.

TOPLANTI SONA ERDİ

Lütfü Savaş'ın adaylığını geri çekme sinyali veren Özel, programın ardından Savaş'ı CHP genel merkezine çağırdı. İkili arasında kritik görüşme sona ererken Özgür Özel ve Lütfü Savaş'ın açıklama yapması bekleniyor.

LÜTFÜ SAVAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

Lütfü Savaş görüşmenin ardından, "Yarın çok daha büyük bir mitingle açıklamalarımız olacak" dedi.