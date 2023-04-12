İlk blok yükseldi! TOKİ'nin deprem bölgesindeki konutları hızla tamamlanıyor

Kırıkçalı Mahallesi'nde mart ayında temeli atılan 17 blok ve 399 daireden oluşan projede inşaat çalışmaları hızlı şekilde sürüyor.

Projede 24 dairenin bulunduğu bir bloğun kaba inşaatı tamamlandı. İki blokta ise kaba inşaat, yüzde 50 seviyelerine ulaştı.

Proje koordinatörü Murat Ulusoy, AA muhabirine, çalışmaların kısa zamanda bitmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Kaba inşatların hızlıca yükseldiğini ifade eden Ulusoy, şunları kaydetti:

"Projedeki 4 bina 3+1, 13 bina ise 2+1 olacak. Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Binalarımız hızlı şekilde yükseliyor. Projedeki bir binamız bitti. Ramazan Bayramı'na kadar 3 binamızı bitirmeyi planlıyoruz. Projemizdeki konutlarımız bir aksilik çıkmadığı takdirde ekim ayında oturabilir hale gelecek. Binalarımız güvenli ve depreme dayanaklı. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı içerisinde yaşamlarını sürdürebilir."