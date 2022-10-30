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Güncel

''İlk Evim, İlk İş Yerim'' ile ''İlk Evim Arsa'' projelerinin tanıtım tırı Muğla'ya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' ve 'İlk Evim Arsa' kampanyası kapsamında hazırlanan tanıtım tırı, Muğla'da vatandaşlarla buluştu.

AA30 Ekim 2022 Pazar 21:58 - Güncelleme:
''İlk Evim, İlk İş Yerim'' ile ''İlk Evim Arsa'' projelerinin tanıtım tırı Muğla'ya geldi
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Cumhuriyet Meydanı'na konuşlanan tanıtım tırını ziyaret eden vatandaşlardan bazıları, sanal gerçeklik gözlükleri sayesinde, kimisi de tabletler üzerinden daha önce yapımı tamamlanan TOKİ projelerindeki daireleri gezme imkanı buldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı da tanıtım tırını ziyaret etti.

Tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları, proje hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında Muğla'da 2 bin 600 sosyal konut, 5 bin 500 konut arsası teslim edileceği öğrenildi.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • İlk Evim Arsa
  • İlk Evim İlk İş Yerim

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