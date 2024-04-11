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İlk icraatları Diyarbakır'ı 'Amed' yapmak oldu!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni DEM Parti'nin kazanmasının ardından yeni yönetim, belediye ile ilgili paylaşımlarında 'Diyarbakır' yerine 'Amed' ifadesini kullanmaya başladı.

11 Nisan 2024 Perşembe 07:52 - Güncelleme:
İlk icraatları Diyarbakır'ı 'Amed' yapmak oldu!
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin DEM Partili eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun'un göreve başlamasının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda 'Amed' yazıldığı görüldü.

Bucak ve Hatun'un, Büyükşehir Belediyesine ait Dağkapı Meydanı'ndaki çadırda verilen iftar yemeğine katıldığına ilişkin duyurunun yer aldığı paylaşımda, "Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, Büyükşehir Belediyesine ait Dağkapı Meydanı'ndaki iftar çadırında yurttaşlarla beraber oruçlarını açtı" ifadeleri yer aldı.

  • Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
  • dem parti
  • amed

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