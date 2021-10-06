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İlk kar yağışı haberi geldi: Allahuekber dağları beyaza büründü

Son günlerde ülke genelinde soğumaya başlayan hava sıcaklıkları Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışını da beraberine getirdi. Sarıkamış ilçesi etkili olan kar ile beyaza büründü.

AA6 Ekim 2021 Çarşamba 14:16 - Güncelleme: 7 Ekim 2021 Perşembe 09:27
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Sabah saatlerinde ilçede etkili olan sağanak, öğleden sonra kar yağışına dönüştü.

İlçe merkezindeki bazı yerler ile yüksek rakımlı Soğanlı, Allahuekber dağları beyaz örtüyle kaplandı. Kar örtüsünün sonbahar renkleriyle bütünleştiği ilçede güzel manzaralar oluştu.

Vatandaşlardan Kadir Edizdağ, Sarıkamış'a kar yağdığında mutlu olduklarını belirtti.

Edizdağ, "İlçemiz karlar diyarı olduğu için turizm, kayak tesislerinde çalışanlara bol kazançlar diliyorum." dedi.

Öte yandan Selim ilçesine bağlı Sarıgün köyü ile Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesi de kar yağışıyla beyaza büründü.

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