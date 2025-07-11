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İlk kez 24 TV'de açıklandı! Terörsüz Türkiye'de yeni aşama: 3 ay içinde boşaltılacak

Terör örgütü PKK 47 yıl sonra silah bıraktı. İlk PKK'lı grup silahlarını bırakarak yaktı. Tarihi gelişme sonrası kritik detayı ilk kez 24 TV canlı yayınında açıklayan TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, 'Her şey istenildiği gibi giderse 3 ay, maksimum 5 ay içinde Kandil, Metina ve Zap bu 3 kamp Bağdat ve IKBY yönetiminin gözetiminde boşaltılacak.' dedi.

HABER MERKEZİ11 Temmuz 2025 Cuma 13:35 - Güncelleme:
İlk kez 24 TV'de açıklandı! Terörsüz Türkiye'de yeni aşama: 3 ay içinde boşaltılacak
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Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

KRİTİK BİLGİ İLK KEZ 24 TV'DE: KANDİL, METİNA VE ZAP BOŞALTILACAK

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel 24 TV canlı yayınında tarihi günle ilgili kritik detayları aktardı.

Önemli bir ayrıntıyı ilk kez açıklayan Yiğitel, "Her şey istenildiği gibi giderse 3 ay, maksimum 5 ay içinde Kandil, Metina ve Zap bu 3 kamp Bağdat ve IKBY yönetiminin gözetiminde boşaltılacak. Alan IKBY kontrolüne geçecek." dedi.

Bunun oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Yiğitel, "Son aşamada da Sincar ve Mahmur görüşülecek. Ama en önemli yerler Kandil, Metina ve Zap. Yıllardır bizim operasyon yaptığımız ve özellikle PKK tarafından lojistik üs olarak kullanılan alandı. Eğitim kampı olarak da buralar kullanılıyordu." diye konuştu.

Son dakika... Terörsüz Türkiye'de tarihi gün... Terör örgütü PKK silah bıraktı! İşte ilk görüntüler
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