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İlker Başbuğ ifade vermek üzere adliyede

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'hakaret' ve 'iftira' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

AA12 Haziran 2020 Cuma 15:53 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 16:21
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başbuğ'un "şüpheli" sıfatıyla ifadesinin alınması için İstanbul Anadolu Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi.

Bunun üzerine İlker Başbuğ ifade vermek üzere avukatı İlkay Sezer ile saat 15.50 sıralarında Anadolu Adalet Sarayı'na giriş yaptı.

Başbuğ ve beraberindekilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske taktığı görüldü.

İlker Başbuğ, katıldığı bir televizyon programında askerlerin sivil mahkemede yargılanmasının önünü açan düzenlemeye ilişkin ifadeler kullanmış, bunun üzerine yasa teklifinde imzası bulunan AK Partili 6 milletvekili, avukatları aracılığıyla Başbuğ hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.


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