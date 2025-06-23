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İmamoğlu ailesinde yolsuzluk diz boyu! Oğlunun yat şirketine şüpheli para transferi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan MASAK raporunun detayları ortaya çıktı. Rapora göre İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurt dışındaki yat şirketine 2023 ve 2024'de toplam 637 bin 106 Euro tutarında para aktarılması eylemi ‘şüpheli' bulundu.

IHA23 Haziran 2025 Pazartesi 12:37 - Güncelleme:
İmamoğlu ailesinde yolsuzluk diz boyu! Oğlunun yat şirketine şüpheli para transferi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihinde hazırlanan 181 sayfalık 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu'nun detayları ortaya çıkmaya devam ediyor.

2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 Euro tutarında gönderme işlemi gerçekleştirdiği belirtildi

2023 VE 2024 YILLARINDA TOPLAM 637 BİN 106 EURO TUTARINDA GÖNDERME İŞLEMİ

Rapora göre, İmamoğlu'nun oğlu Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı Hırvatistan'daki bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında toplam 637 bin 106 Euro tutarında gönderme işlemi gerçekleştirdiği, Hırvatistan'da yerleşik olan bu şirketin Mehmet Selim İmamoğlu'na ait olduğu aktarıldı.

DİLEK VE HASAN İMAMOĞLU'NDAN EDİNDİĞİ TUTARLARLA ÖRTÜŞTÜĞÜ KAYDEDİLDİ

Raporda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun gönderme işlemlerine konu tutarların kaynağına yönelik yapılan araştırmalarda, Mehmet Selim İmamoğlu'nun yurtdışında yerleşik ve sahibi olduğu şirket hesaplarına para aktarması eyleminin şüpheli olarak değerlendirildiği kaydedildi. Ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu'nun 'Tectum Investment D.O.O.' adlı şirketine gönderdiği para gönderme işlemleri ile annesi Dilek Kaya İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'ndan edindiği tutarlar ve kendisinin gerçekleştirdiği alma işlemlerinin tarih aralığının örtüştüğü aktarıldı. Hazırlanan raporda ayrıca, Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurt dışına gönderilen 637 bin 106 Euro tutarında paranın soruşturma kapsamında minimum suç geliri olarak değerlendirildiği de belirtildi.

  • İmamoğlu yolsuzluk raporu
  • MASAK detayları
  • Ekrem İmamoğlu soruşturması.

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