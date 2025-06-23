İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından 4 Haziran tarihinde hazırlanan 181 sayfalık 'Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu'nun detayları ortaya çıktı.

'BAĞIŞ' ADI ALTINDA ARSA DEVRİ

Raporda, Ekrem İmamoğlu'nun çalışma kayıtları, meslek bilgileri, mal varlıkları, taşınmazları, nakit ve transfer işlemleri gibi sorgulama sonuçlarına yer verildi.

İmamoğlu ailesinde yolsuzluk diz boyu! Oğlunun yat şirketine şüpheli para transferi Raporda, Ekrem İmamoğlu'na Hasan İmamoğlu tarafından 17 Ağustos 2022'de Balıkesir Edremit'te yer alan bir adet kerpiç ev ve arsası niteliğinde taşınmaz, iki adet arsa niteliğinde taşınmaz; 28 Aralık 2022'de ise yine Balıkesir Edremit'te yer alan iki adet arsa niteliğinde taşınmazın devredildiği, devirlerin 'bağış' adı altında yapıldığı kaydedildi.

İMAMOĞLU'NA AİT ARAÇ ÇIKMADI

Ekrem İmamoğlu'nun sahip olduğu kara taşıtlarına dair yapılan sorgu sonucunda herhangi bir taşıt bilgisine rastlanmadığının belirtildiği raporda, Dilek İmamoğlu'nun ise sahip olduğu kara taşıtlarına dair sorgu sonucunda 2013 model 'Volkswagen' marka aracın olduğu kaydedildi.

TETRA YAPI'DAN 3 TAŞINMAZ

Söz konusu raporda, 'Dilek İmamoğlu'nun tapu kayıtlarında 2009 ve 2010 yıllarında Ekrem İmamoğlu'nun ortağı ve yöneticisi olduğu Tetra Yapı Endüstri Turizm Organizasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş'den 1 Mart 2023 tarihinde 'kat irtifakı' şeklinde edindiği iki adet 'mesken' ve yine 2012 yılında aynı şirketten bir adet 'dubleks mesken' olmak üzere toplam üç adet taşınmazı Baran G. adlı şahsa devrettiği belirtildi.

'10 MİLYON LİRA KAYNAĞI BELİRSİZ PARA İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

28 Şubat 2023 tarihinde ise Baran G. tarafından Dilek İmamoğlu'nun hesabına 10 milyon lira (kasadan havale) yatırıldığının tespit edildiği belirtilen raporda, Baran G. hakkında yapılan sorgulamada şahsın söz konusu transferi şubeden ve kaynağı belirsiz para ile gerçekleştirdiğinin tespit edildiğine yer verildi.

BARAN G., İMAMOĞLU İNŞAAT'TA ŞANTİYE ŞEFİ

Ayrıca raporda, Baran G'nin 2023-2024 tarihleri arasında İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nde 'şantiye şefi' unvanıyla sigortalı çalışma kaydına rastlandığına yer verildi.