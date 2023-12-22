İmamoğlu kendi beceriksizliğinin mağduru oldu! Sosyal medyada gündem olan görüntüler

İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. İBB yönetimindeki İstanbul'da ulaşıma bağlı problemler çileye dönüşmeye devam ediyor.

Çalışmayan asansörler, yürümeyen merdivenler İstanbul'u günden güne içinden çıkılmaz bir hale sokuyor.

İMAMOĞLU'NUN YÜRÜDÜĞÜ BANT BİLE ÇALIŞMIYOR

Bu kez CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro istasyonunda vatandaşlarla birlikte yürüdüğü sırada zeminde bulunan yürüyen bandın çalışmadığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem olurken vatandaşlarla ve öğrencilerle sohbet ederek yürümeye devam eden İmamoğlu'nun görüntülerine yansıyan anlarda bandın hareket etmediği görülüyor.

Daha önce yürüyen merdivenlerle ilgili arızalara dışarıdan müdahale edildiğini belirten CHP'li İBB yönetiminin bu videoya ne diyeceği merak konusu oldu.