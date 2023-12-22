İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2023 Cuma / 10 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,1742
  • EURO
    32,1417
  • ALTIN
    1921.61
  • BIST100
    7764.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İmamoğlu kendi beceriksizliğinin mağduru oldu! Sosyal medyada gündem olan görüntüler
Güncel

İmamoğlu kendi beceriksizliğinin mağduru oldu! Sosyal medyada gündem olan görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir metro istasyonunda vatandaşlarla birlikte sohbet ederek yürüdüğü sırada zeminde bulunan yürüyen bandın çalışmadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem olurken, daha önce yürüyen merdivenlere müdahale edildiği için arıza yaptığını iddia eden İBB yönetiminin bu duruma ne diyeceği merak konusu...

22 Aralık 2023 Cuma 07:41 - Güncelleme:
İmamoğlu kendi beceriksizliğinin mağduru oldu! Sosyal medyada gündem olan görüntüler
ABONE OL

İstanbul'da trafik ve toplu ulaşım çilesi bitmek bilmiyor. İBB yönetimindeki İstanbul'da ulaşıma bağlı problemler çileye dönüşmeye devam ediyor.

Çalışmayan asansörler, yürümeyen merdivenler İstanbul'u günden güne içinden çıkılmaz bir hale sokuyor.

İMAMOĞLU'NUN YÜRÜDÜĞÜ BANT BİLE ÇALIŞMIYOR

Bu kez CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metro istasyonunda vatandaşlarla birlikte yürüdüğü sırada zeminde bulunan yürüyen bandın çalışmadığı görüldü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler gündem olurken vatandaşlarla ve öğrencilerle sohbet ederek yürümeye devam eden İmamoğlu'nun görüntülerine yansıyan anlarda bandın hareket etmediği görülüyor.

Daha önce yürüyen merdivenlerle ilgili arızalara dışarıdan müdahale edildiğini belirten CHP'li İBB yönetiminin bu videoya ne diyeceği merak konusu oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.