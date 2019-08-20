İmamoğlu ‘poz verip’ gitti esnaf yarasını kendi sardı

İstanbul'da Cumartesi günü bastıran sağanak yağışın yol açtığı su baskınından en çok etkilenen bölgelerden biri Eminönü olmuştu. Eminönü Yer altı Çarşısı sular altında kalmış, canını zor kurtaran esnaf, mallarını kurtarmanın telaşına düşmüştü. Megakent sel sularıyla mücadele ederken CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bodrum tatilindeydi. Tepkiler üzerine Cumartesi gecesi İstanbul’a dönen İmamoğlu, Pazar günü sabahı Eminönü Meydanı, Kapalıçarşı ve selden etkilenin diğer bir bölge olan Üsküdar’da incelemelerde bulundu.

‘BURADAYIZ’ DEMİŞTİ!

Selden zarar gören işyerlerini gezerek kameralara poz veren İmamoğlu bir esnafın, “Başkanım neden kimseye ulaşamadık. Neredesiniz başkanım?” sitemine, “Herkes burada. Her zaman irtibat halinde olacaksınız, maddi manevi yanınızdayız” diye cevap verdi. Ancak, bu sözlerinin üzerinden birkaç saat sonra İmamoğlu, bir gün ara verdiği tatilini tamamlamak üzere 15.40 uçağıyla Bodrum’a döndü. Yaraları sarmak da selden mağdur olan esnafa kaldı.

YENİKAPI’YA SERİLDİ

Eminönü Yeraltı Çarşısı’nda sular altında kalan ayakkabılar Yenikapı Miting Alanı’na serilerek kurumaya bırakıldı. Çarşı esnafından Zafer Yavuz, “Biz buraya ayakkabılarımızı kurutmak ve zararımızın boyutunu görmek için geldik. Ayakkabılarımız kuruduğunda kurtarabildiğimiz ürünleri temizleyip bir deformasyon var ya da bozulma var mı diye kontrol ettikten sonra satışa tekrar sunulur hale getirmeye çalışacağız. Bine yakın ayakkabımız var. Son 3 gün üzerinden baktığınızda zarar baya büyük” diye konuştu.