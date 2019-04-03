CHP'li İmamoğlu, provokasyonunu İBB binasına taşıdı

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) ne mazbata ne de herhangi bir yetki almadığı halde kendini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden ve günde en az beş kere canlı yayına çıkarak “Mazbatamı verin” diyen Ekrem İmamoğlu, sahada yürüttüğü provokasyonu İBB binasına da taşıdı.

İstanbul’daki seçim tutanaklarına yapılan itirazlar sonucunda sayımların hâlen sürdüğü saatlerde İBB binasından çekilen görüntüler, CHP’li belediye meclis üyelerinin Ekrem İmamoğlu için hazırlanan pankartları İBB binasına astığı anları ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, söz konusu provokatif eylemle ilgili olarak, binanın bir penceresine asılarak fotoğrafı çekilen pankartlar kısa süre sonra söküldü.

İşte provokasyonun görüntüsü: