İmamoğlu şimdi de İSMEK’te kıyıma başladı

CUMHURİYET Halk Parti’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan işçi kıyımından sonra, yeni bir skandal daha gündeme geldi. İBB bünyesinde binlerce işçiyi haksız yere kovan Başkan Ekrem İmamoğlu bu kez İSMEK’lere gözünü dikti.

KAPILARINA KİLİT VURULDU

İSMEK’e bağlı birçok Sosyal Yaşam Merkezi’nin kapısına kilit vuruldu. Çoğu yıllardır İSMEK’te çalışan 2 bin 652 kişi de iş sözleşmesi yenilenmediği için fiili olarak işten çıkarıldı. Hem merkezde nefes alan yaşlılar ortada kaldı, hem çalışanlar ekmeğinden oldu. Toplum 42 İSMEK merkezinin kapatıldığı öğrenildi. Merkezlerde görevli öğretmenlere de tıpkı diğer İBB personeli gibi ‘işinize son verildi’ mesajı atıldı.

YAŞLI VATANDAŞLAR ŞAŞIRDI

İSMEK şubelerinin kapandığını sabah merkezlerin kapısında öğrenen ve müzik, el işi ve resim gibi eğitimler alan yaşlı vatandaşlar “Şaşırdık, güzel bir yerdi. Sosyal ilişkilerimizi geliştiriyorduk. Burası bizim için terapi merkeziydi. Bizim için bir eğitim yuvasıydı, yetişkin okuluydu. Neden kapatıldığını bilmiyoruz” tepkisini gösterdi.