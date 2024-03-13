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  • İmamoğlu şirazeyi kaçırdı! Vatandaşı böyle azarladı
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İmamoğlu şirazeyi kaçırdı! Vatandaşı böyle azarladı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla'daki halk buluşmasında derdini anlatmak isteyen kadın bir vatandaşı azarladı. İmamoğlu'nun davranışı büyük tepki çekti.

13 Mart 2024 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
İmamoğlu şirazeyi kaçırdı! Vatandaşı böyle azarladı
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Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken; siyasi partilerin seçim çalışmaları da hız kazandı.

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan ettikten sonra Özgür Özel ile çatışma yaşamaya başlayan ve mitinglerde beklediği kalabalığı karşısında göremeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iyice paniğe kapıldı.

Tuzla'da partisinin düzenlediği Halk Buluşması'na katılan İmamoğlu, derdini anlatmaya çalışan bir kadını azarladı.

Sahadaki kaybının sinirini vatandaştan çıkaran İmamoğlu şöyle dedi: Ablacığım senin gibi 10 kişi 'Başkanım bir şey diyebilir miyim?' dese ben konuşma yapabilir miyim? Olmaz, olmaz, olmaz...

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