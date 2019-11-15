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İmamoğlu yönetiminde çatlak: İBB Ulaşım Daire Başkanı istifa etti!

İmamoğlu yönetiminde kriz yaşanıyor. İBB Ulaşım Daire Başkanı Dr. Taylan Engin görevinden istifa etti.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en önemli bürokratlarından biri olarak gördüğü İBB Ulaşım Daire Başkanı Dr. Taylan Engin görevinden istifa etti.
 
Engin'in fikir ayrılığına düştüğü Ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ile tartışması sonrası istifa kararı aldığı öğrenildi.
(Sabah)

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