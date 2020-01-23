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Güncel

İBB Ulaşım Daire Başkanlığı'nda ikinci istifa: Doç. Dr. Gürsoy da görevi bıraktı

Ulaşım krizleriyle çalkalanan İBB'de, ulaşımın kalbinden bir istifa daha geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Doç. Dr. Mustafa Gürsoy, 1.5 ay önce atandığı görevinden istifa etti. Gürsoy, 3.5 ay görev yaptıktan sonra istifa eden Taylan Engin’in yerine getirilmişti.

23.01.2020  10:57 - Güncelleme: 23.01.2020  11:03

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlamasından bu yana, yönetici kadrolarında ve belediyenin işleyişinde krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Metrobüs duraklarında, seferlerinde, İETT hatlarında patlak veren sorunlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

KURUMLAR İSTİKRARSIZLIK İÇİNDE

Aradan geçen süreye rağmen belediye kurumlarında da istikrar sağlanamadı. Yeni Şafak'ın haberine göre İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’ndan 6 ay içinde ikinci kez istifa haberi geldi.

BALIKESİR'DEN GETİRTMİŞTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiğinde daha önce Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter yardımcılığı da yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Dr. Taylan Engin'i İBB Ulaşım Daire Başkanı olarak atamıştı.

Taylan Engin

ENGİN'İN KOLTUĞUNA GÜRSOY OTURDU

Engin, 3.5 ay bu görevi yaptıktan sonra 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile istifa etmişti. Engin'in yerine 6 Aralık 2019 tarihinde Ulaşım Daire Başkanı olarak Doç. Dr. Mustafa Gürsoy atandı.

2 AY BİLE KOLTUKTA KALMADI

Gürsoy'un da yaklaşık 1.5 aylık görevinin ardından Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan ayrıldığı öğrenildi. Doç. Dr. Gürsoy’un geçici görevle İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na getirildiği, 31 Ocak 2020 itibari ile daire başkanlığını bırakarak üniversitedeki görevine geri döneceği kaydedildi.

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