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İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasıyla ilgili Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, İBB Beyaz Masa iletişim hattına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasında bulunan şahsın 50 suç kaydı bulunduğunu ve atipik duygudurum bozukluğu hastası olduğunu bildirdi.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 16:23 - Güncelleme:
İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasıyla ilgili Valilikten açıklama
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Valilikten yapılan açıklamada, dün İBB Beyaz Masa iletişim hattına İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasında bulunulduğunu belirtildi.

Konuyla ilgili güvenlik görevlilerince çalışma yapıldığı aktarılan açıklamada, "İhbarda bulunan H.Ö. adlı şahsın 40'ı asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 10 Temmuz 2019'da İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

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