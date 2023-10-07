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İmamoğlu'ndan CHP İstanbul seçimlerine ikna odalı müdahale

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı desteklediği Özgür Çelik'in kazanması için tüm imkanlarını seferber eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de delegeleri ikna odalarına aldı. İmamoğlu'nun kararsız delegelerle Emirgan Büyükşehir Tesisleri'nde birebir görüştüğü öğrenildi.

Sabah7 Ekim 2023 Cumartesi 07:27 - Güncelleme:
İmamoğlu'ndan CHP İstanbul seçimlerine ikna odalı müdahale
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CHP İstanbul İl Başkanlığını Özgür Çelik'in kazanması için tüm imkanlarını seferber eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez de delegeleri ikna odalarına aldı. İBB yönetiminde olan bütün billboardlarda, reklam panolarında Özgür Çelik'in afişleri asılırken "Sosyal adaleti sağlamak için İstanbullunun parasını, İstanbul'un yoksuluna dağıtacağım" diyen İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul seçimlerine İBB bütçesiyle müdahalesi tam gaz devam ediyor.

İKNA ODALARI KURDULAR

Sadece Özgür Çelik'in reklamını yapmakla kalmayan İmamoğlu, Harbiye Hilton Otel'de Özgür Çelik'e verdirdiği kokteylin finansmanını sağlarken, Çelik'i kendisine ayrılan katta delegelerle buluşturuyor. Çelik'e CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Ağırman da eşlik ediyor.

İMAMOĞLU DELEGELERLE GÖRÜŞÜYOR

Sabah'ın haberine göre, İBB imkanlarını CHP'nin İl seçimlerine kullanmakla yetinmeyen Ekrem İmamoğlu'nun, Emirgan Büyükşehir Tesislerinde kararsız delegelerle birebir görüştüğü öğrenildi. İmamoğlu'nun kararsız delegeleri ikna etmeye çalıştığı öğrenilirken, CHP'li kaynaklar İmamoğlu'nun İstanbul'a hizmet yerine kendi çıkarları doğrultusunda belediyenin imkanlarını kullanmasına tepki gösterdi.

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