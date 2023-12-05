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Güncel

İmamoğlu'ndan İstanbul'da çöken ulaşıma pes dedirten savunma

İETT otobüslerinde 4 yılda 679 bin 706 arıza yaşandı. İBB Başkanı İmamoğlu, vahim durumu “Tamam arıza yapıyor. Arıza yapmayan araç olmaz” diyerek savundu.

5 Aralık 2023 Salı 08:45 - Güncelleme:
İmamoğlu'ndan İstanbul'da çöken ulaşıma pes dedirten savunma
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İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'un toplu taşıma sorununu normalleştirerek "Arıza yapmayan araç olmaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkını isyan ettiren toplu taşıma araçlarındaki arızaları normalleştirdi.

FOX TV yayınında toplu taşıma araçlarında yaşanan arızaların sorulması üzerine İmamoğlu, şu cevabı verdi:

Tamam arıza yapıyor. Arıza yapmayan araç olmaz. İBB'nin İETT kurumunun yanında Özel Halk Otobüsleri de var. Arıza sayısında oranında bile inanılmaz bir düşüş yaşattık aslında.

4 YILDA 700 BİN OTOBÜS ARIZASI

İBB Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, haziran ayında yaptığı açıklamada kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüslerde 2022'de yaşanan arıza sayısının, bir önceki yıla oranla yüzde 56.77 arttığını belirtmişti. 4 yılda otobüslerde toplam 679 bin 706 arızanın gerçekleştiğini söyleyen Kaynar, 2019 ila 2022 arıza rakamlarını şöyle sıralamıştı: Otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı.

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