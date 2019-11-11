İmamoğlu'ndan tepki çeken iki atama daha

SÜRGÜN GİBİ ATAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Almanya gezisindeyken yapılan sürgün gibi atama, CHP'nin ve İmamoğlu'nun 'liyakat' açıklamalarını bir kez daha tartışmaya açtı. Minder, İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'nde 1995 yılında başlayan görevi boyunca müdürlüğe kadar yükselmişti. Görev süresi içinde Atatürk Kitaplığı'nı yeniden dizayn eden Minder, kütüphaneleri 7 gün 24 saat çalışma prensibine göre düzenledi. Ayrıca bilgileri dijital ortama aktararak ücretsiz olarak öğrencilerin hizmetine sundu.

4 BİN 500 KİTABI TEK TEK TOPLAYIP KİTAPLIĞA TAŞIDI

Minder Prof. Kemal Alemdaroğlu'nun 28 Şubat dönemindeki rektörlüğü sırasında çöpe attırdığı Sultan Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'ndaki özel kütüphanesine ait 4 bin 500 kitabı ellerinde bulunduranlardan tek tek toplayıp Atatürk Kitaplığı'na taşıdı. Ayrıca Medine Müdafii Fahrettin Paşa ile Hamidiye kahramanı Rauf Orbay'ı şahsi arşivlerini satın aldı. Ramazan Minder tarihçiler arasında 1925- 1940 yılları arasında Beyazid Kütüphanesi'nin efsanevi müdürü İsmail Saib Efendi'nin yolundan giden en son kütüphaneci olarak anılmaktaydı.

İKİ SKANDAL ATAMA DAHA

İBB'de Minder'in ardından iki skandal atama haberi daha geldi. Sabah'ın haberine göre, İBB Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Bayram Ali Çakıroğlu, Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü'ne, İBB Turizm Müdürü Halil İbrahim Şan da, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü'ne "düz memur" olarak atandı.