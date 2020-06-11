İmamoğlu'ndan Yunanistan'ı sevindiren Ayasofya cevabı: İhtiyaç olduğuna inanmıyorum

11 Haziran 2020 Perşembe 17:45 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 17:50

Yunanistan’da yapılan uluslararası Delphi Ekonomi Forumu'na telekonferans yoluyla bağlanarak soruları cevaplayan Ekrem İmamoğlu, Gazeteci Alexis Papachelas'in 'Ayasofya'nın açılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna, 'Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum.' dedi.



İmamoğlu, son günlerde gündemden düşmeyen ve yeniden ibadete açılıp açılmayacağı konusunda Danıştay kararının beklentiği Ayasofya ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Delphi Ekonomi Forumu kapsamında, telekonferans yoluyla bağlanarak soruları yanıtlayan İmamoğlu, Gazeteci Alexis Papachelas'in 'Ayasofya'nın açılması ile ilgili ne düşünüyorsunuz?' sorusuna, 'Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmıyorum. Türkiye’nin ve dünyanın başka sorunları var.' şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu, milyonların talebini görmezden gelerek, halkın talebini 'İç siyaset malzemesi' olarak niteledi.

SORUMLULUĞUMUZDA DEĞİL

İmamoğlu, Danıştay kararı beklenen Ayasofya'nın ibadete açılması tartışması ile ilgili sözlerini şöyle sürdürdü...

'Türkiye’deki ibadethanelerden ve tarihi eserlerden merkezi hükümet, Turizm Bakanlığı ve kurumları sorumlu. İstanbul Belediye Başkanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmuyor.'

Aynı panelde bulunan Atina Belediye Başkanı Bakoyannis ise İmamoğlu'nun sözleri üzerine Ayasofya’nın dünya kültür mirası olduğu söyleyerek, "Hristiyanların İstanbul’a gösterdiği özel sevginin bazen yok yere gerginliklere yol açtığı” görüşünü savundu