İmamoğlu'nun istekleri bardağı taşırdı! Kavga çıktı, isimler açıklanamadı

CHP'de aday tespitinde Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan rekabet Parti Meclisi toplantısında büyük krize dönüştü.

CHP'de Parti Meclisi (PM), dün 250'ye yakın belediye başkan adayını daha belirlemek üzere Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Ancak herhangi bir aday ilanı konusunda açıklama yapılmadı. Beklenenin aksine ilandan vazgeçilmesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine yakın isimlerin aday olması için kurduğu baskı neden oldu.

İSTEKLERİ ÖZEL'I KIZDIRDI

Yeni Şafak'ın haberine göre, İmamoğlu'nun, Genel Merkez'den "İstanbul'un tüm ilçeleri ve Ankara Çankaya için kendisine yakın isimlerin aday gösterilmesine dönük istekleri" bardağı taşırdı. İmamoğlu'nun talepleri arasında İzmir, Muğla ve Tekirdağ'da kendisine yakın isimlerin aday gösterilmesinin de yer aldığı öğrenildi. Bu çerçevede mevcut isimlerden değişim yaşanacaksa da kendisine yakın adayların gösterilmesini istedi. İmamoğlu'nun bu talepleri Özel'i kızdırdı. İmamoğlu'nun taleplerine PM'de Özel'in yanı sıra eski Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı isimlerin de karşı çıktığı öğrenildi. Özel'in adaylık krizi ile ilgili "Genel Merkez'in adayları belirleyecek tek yer olduğu" vurgusunda bulunduğu belirtildi.

KRİZE 'YARGI' ÖRTÜSÜ

Gerilimin ardından 250'ye yakın adayın PM'nin ardından açıklanması da iptal oldu. İptale ilişkin ise Yargıtay'ın, cezaevinde bulunan TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararın görüşülmesi kılıf oldu. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ağırlayan Özel, "Bizden bir belediye başkan adayı ve yerel seçime yönelik herhangi bir şey duymayacaksınız" demeyi tercih etti.

EKREM BEY'İN NOTERİ DEĞİLİZ



CHP ise aday tartışması, lansman krizine de dönüştü. Ekrem İmamoğlu, bugün yapılacak adaylık lasmanında 39 ilçenin adaylarını açıklamak istiyordu. Ancak Özgür Özel, İmamoğlu'nun "aday dayatmasına" karşı çıktı. Özel "Biz Ekrem Bey'in noteri değiliz. Partiyi yönetmesine her yeri belirlemesine izin veremem" dedi. Bu nedenle bugün yapılacak toplantıda, sadece İBB adayı olan İmamoğlu'nun adı açıklanacak.

KAOSA OYNUYOR



CHP, Yargıtayın Can Atalay kararını kaosa çevirmekte ısrarcı... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 9 Ocak'ta TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını, 14 Ocak'ta Tandoğan Meydanı'nda miting düzenleyeceklerini açıkladı. Kararı 'darbe girişimi' olarak niteleyen Özel, "Ayrıca CHP olarak sivil toplumda bu darbe girişimine karşı hangi demokratik çağrı varsa o demokratik çağrılara en yürekten katkıyı, katılımı sağlayacağımızı ifade ediyoruz" dedi. Özel, ayrıca İmamoğlu ile aralarında çıkan kriz sonucu belediye başkan adaylarının isimlerinin netleşmemesiyle alakalı bahane olarak "Yargıtayın Atalay kararının yerel seçim gündemiyle aday belirlenmesini olanaklı kılmadığını" söyledi.

BAŞKANLAR İTTİFAK PEŞİNDE



CHP, marta ilişkin ittifak girişimlerinden henüz bir sonuç alamayınca CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı telaş bastı. Tabanda ittifak arayışlarına devam eden başkanların, parti genel başkanlarının kapısını çalması bekleniyor. Bu kapsamda ilk ziyareti Yavaş, Gelecek Partisi'ne yaptı. Yavaş'ın Demokrat Parti ve Gelecek'i ziyaretinin ardından Saadet Partisi ve DEVA Partisi'ne de ziyarete gitmesi bekleniyor. İmamoğlu'nun da liderler turuna çıkması bekleniyor. İmamoğlu'nun parti genel başkanları ile iş birliğini ele alması ön görülüyor.

İŞ BİRLİĞİNE YEŞİL IŞIK



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yıllar sonra CHP Genel Merkezi'ne gitti. Genel Başkan Özgür Özel'i ziyaret eden İnce yerel seçimlerde iş birliğine sıcak yaklaştı. İnce'nin, "yerel seçimlerde, CHP'yle iş birliği yapmaya ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söylediği" belirtildi. Özel'in önümüzdeki günlerde İnce'yi Memleket Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etmesi bekleniyor. Bu ziyaretin ardından seçim iş birliğinin ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.

DÖNÜŞ VE İZMİR KONUŞULMADI

Memleket Partisi yetkilileri, görüşmede İnce'nin CHP'ye dönüş daveti veya Memleket Partisi'nin CHP'ye katılması ve İzmir Büyükşehir Belediyesi adaylığı ile ilgili bir konunun konuşulmadığını belirtti.