17.01.2020 14:43 - Güncelleme: 17.01.2020 14:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası İstanbul'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun kendisine verdiği Kanal İstanbul mektubuyla ilgili açıklama yaptı.

Başkan Erdoğan şöyle konuştu:

"KİŞİYE ÖZEL MEKTUBU AÇIKLAMAM"

Bu mektup gizli bir mektup. Kendisi bir açıklama yaptı mı yapmadı bilmiyorum. Size anlattıklarından farklı şeyler var içinde. Kişiye özel bir mektupsa bunu açıklamam doğru olmaz. Gündemde olan bir konu olması nedeniyle söyleyeyim. Kanal İstanbul bu şahsın konusu değil, bizim konumuz. Bunların ifade ettiği gibi yalanlarla dolu, örneğin yurtdışından şu kadar bir yeri var vs... Hanımefendinin burada yeri yok, yalan. CHP'liler buradan yer kapatıyor diye haberler de var. Bu da benim konum değil. Parası olan alabilir.

"KANAL İSTANBUL İLE DÜNYAYA DERS VERİYORUZ"

Ülkemizde biz yasal düzenlemeler yaptık. Yabancılara biz bu arazilerimizin satışlarını açtık. Bizim derdimiz Kanal İstanbul ile dünyaya bir ders veriyoruz. Biz de şimdi çevremizi tehdit eden Boğazımızı tehdit eden bu geçişe karşı kendimiz bir kanal yapıyoruz. Bu Kanal İstanbul'a farklı bir güzellik getirecek. İki yakasıyla faklı bir projelendirmeyle İstanbulumuz güzellik kazanacak.

"FİNANSMAN İÇİN CİDDİ ARAYIŞ YOK"

Biz Kanal İstanbul'da kararlıyız. Finansman konusunda da ciddi bir arayış söz konusu değil. Adımımızı atıp açıklamayı yapacağız.