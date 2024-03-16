CHP'deki 'para sayma' skandalına yönelik başlatılan soruşturmada, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Fatih Keleş ifade verdi. "Parayı, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer'den aldık" dedi, İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'la avukatın ofisine götürdüklerini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin resen başlattığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında önceki gün ifade veren CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz ile eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas'ın ardından dün de CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ifade verdi.

NERDE ALDIĞINI HATIRLAMIYOR!

Şüpheli Fatih Keleş, yaklaşık 1,5 saat savcılıkta verdiği ifadenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamadan adliyeden ayrıldı. Keleş'in savcıya verdiği ifadede kaynağı belli olmayan çanta dolusu paralarla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Parayı İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ile birlikte taşıdığını açıklayan Keleş, şu ifadeleri kullandı: 2019'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer beni aradı. İl binasının satımıyla ilgili bir bağış kampanyası düzenlediğini ve bağış paralarını bana teslim edeceğini söyledi.

4 DEFA PARALARI SAYDIK

Beylikdüzü ilçe binası ya da kendi ofisimde buluşup çanta içerisinde paraları aldık. Çanta içinde ne kadar para olduğunu bilmiyordum. Özgür Nas ile iletişime geçtim, parayı söylediği konuma götürdüm. Para çok olduğu için güvenlik gerekçesiyle arkadaşım Tuncay Yılmaz'ı arayarak yardım istedim ve parayı satıcının avukatının ofisine götürdük. Para 3-4 defa sayıldı. İçinden TL, dolar ve euro çıktı. O günden sonra il binası hangi tarihte satın alındı, para hangi yolla ödendi bilgim yoktur. Parayı bana Turan Taşkın Özer verdi.

Turan Taşkın Özer-Ekrem İmamoğlu