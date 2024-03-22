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  • İmamoğlu'nun kasası üzerinden algı operasyonu! Skandalı savunmak isteyen Özgür Özel konuştukça battı
Güncel

İmamoğlu'nun kasası üzerinden algı operasyonu! Skandalı savunmak isteyen Özgür Özel konuştukça battı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'lilerin şaibeli para sayma görüntüleri hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Özel, olayın göbeğinde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in o dönem 'İl Saymanı' olduğunu öne sürerek algı operasyonuna kalkıştı. Gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

22 Mart 2024 Cuma 12:54 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun kasası üzerinden algı operasyonu! Skandalı savunmak isteyen Özgür Özel konuştukça battı
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Türkiye'nin konuştuğu CHP'deki kirli para trafiğinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Görüntülerde, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun para kasası olduğu iddia edilen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'e çantayla para getiren isimlerden birinin de Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel olduğu ortaya çıkmıştı.

İKİ İSİM DAHA TESPİT EDİLDİ

Ortaya çıkan ve incelenen görüntülerde iki yeni isim daha tespit edildi. Görüntülerde CHP Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi ile Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın danışmanı Melih Morsünbül'ün de olduğu ortaya çıktı.

"İBB SPOR KULÜBÜ" YAZISI

Öte yandan, "İmamoğlu'nun kasası" olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in getirdiği "İBB Spor Kulübü" yazılı çantadan deste deste paralar çıkartıldığı görüntüler de gündeme bomba gibi düşmüştü.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLGİNÇ ÇIKIŞ!

Yaşanan tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ilginç bir iddia ortaya attı.

Özel, Sözcü TV yayınında 'İmamoğlu'nun kasası' Fatih Keleş'in o dönem İl Saymanı olduğunu öne sürdü.

Oysa; İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş, görüntülerin çekildiği tarihte İBB Meclis Üyesi görevindeydi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Bu görüntülerin eski olduğu ortaya çıktı. O görüntüyü genişletince ve gerçeğine ulaşınca görüntünün il binası satın alması için olduğu ortaya çıkıyor. Para sayan kişinin o gün Ekrem Bey'in danışmanı değil, ilin saymanı, il yönetici olduğu ortaya çıkıyor."

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