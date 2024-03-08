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  • İmamoğlu'nun yalanı deşifre oldu! ''Ben yaptım'' dediği metroların temelinin AK Parti döneminde atıldığı ortaya çıktı
Güncel

İmamoğlu'nun yalanı deşifre oldu! ''Ben yaptım'' dediği metroların temelinin AK Parti döneminde atıldığı ortaya çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlere kısa süre kala algı operasyonuna girişti. Çimento döküp kapattığı metro hatlarını unutup kendini 'Metro Fatihi' ilan eden İmamoğlu, AK Parti döneminde temeli atılan Mahmutbey–Esenyurt, Çekmeköy-Sancaktepe ve Göztepe–Ataşehir metro hatlarını sahiplendi. Öte yandan CHP döneminde sıfırdan başlanmış bir tane bile metro hattının olmadığı ortaya çıktı.

8 Mart 2024 Cuma 11:18 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun yalanı deşifre oldu! ''Ben yaptım'' dediği metroların temelinin AK Parti döneminde atıldığı ortaya çıktı
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Belediyecilikten bir haber olan Cumhuriyet Halk Partisi, vatandaşa hizmet değil çile getirdi. Altyapıdan ulaşıma kadar pek çok alanda sınıfta kalan CHP'li belediyeler vatandaşları da isyan ettirdi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana tek bir proje üretemedi. Kendisinden önceki AK Partili belediye döneminde yapılan ve temeli atılan projeleri kendine aitmiş gibi gösterdi.

Belediyenin aldığı rekor ödeneğe rağmen, yapmadığı ve iptal ettiği her proje için 'Engelleniyoruz' bahanesine sarılan Ekrem İmamoğlu, yerel seçime sayılı günler kala meydanlara indi.

İstanbul'u her afette sahipsiz bırakan, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı hayaline kapılıp Türkiye turuna çıkan, şimdilerde ise CHP genel başkanı Özgür Özel ile güç kavgasına tutuşan İmamoğlu, hazır projeleri iptal ettiği hatta çimento döküp kapattığı metro hatlarını unutup kendini 'Metro Fatihi' bile ilan etti!

Katıldığı bir YouTube programında üç metro hattının sıfırdan temelini attığını iddia etti! "Mahmutbey–Esenyurt, Çekmeköy-Sancaktepe ve Göztepe – Ataşehir metrolarının temelini ben attım" dedi!

Ancak o metro hatlarının yapıma başlanma tarihleri Ekrem İmamoğlu'nun yalanını gözler önüne serdi. Çünkü bahsettiği metroların her biri AK Parti döneminde ve Kadir Topbaş döneminde yapımına başlanmış projelerdi!

Mahmutbey – Esenyurt metro hattının 21.08.2017'de, Çekmeköy-Sancaktepe hattının 28.04.2017'de ve Göztepe-Ataşehir hattının ise 28.04.2017'de başladığı belirlendi. CHP döneminde sıfırdan başlanmış bir tane bile metro hattının olmadığı tespit edildi.

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