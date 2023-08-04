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  • İmamoğlu'nun 'metrobüs' paylaşımı alay konusu oldu: İnşallah bu da yanmaz
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İmamoğlu'nun 'metrobüs' paylaşımı alay konusu oldu: İnşallah bu da yanmaz

Bozularak yolda kalan, yanarak yolcuları tehlikeye atan metrobüslere vatandaş isyan ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı(İBB) Ekrem İmamoğlu'nun 'metrobüs' paylaşımı sosyal medyada alay konusu olup tepki çekti. Sosyal medyadan İmamoğlu'na yönelik 'Genel başkanlık için uğraşacağına belediye işlerine el at' diye tepki gösteren vatandaşlar, 'İnşallah bu da yanmaz', 'Bari yanmaz garantili olsaydı', 'Kliması çalışıyor mu?' diye ifadeler kullandı.

4 Ağustos 2023 Cuma 15:12 - Güncelleme:
İmamoğlu'nun 'metrobüs' paylaşımı alay konusu oldu: İnşallah bu da yanmaz
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'Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadiyle göreve gelen CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'da toplu ulaşımı eziyete dönüştürmeye devam ediyor. Bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almıyor.

İSTANBULLULARIN TÜM ŞİKAYETLERİ CEVAPSIZ KALIYOR

Vatandaşlar, yaz aylarında kliması çalışmayan araçlar sebebiyle de zor anlar yaşıyor. İş saatlerinde oluşan yoğunluğun da etkisiyle dakikalar boyunca araç bekleyen İstanbulluların tüm şikayetleri cevapsız kalıyor.

Vatandaşlar mağdur olmaya devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir metrobüs paylaşımı geldi. İmamoğlu, paylaşımında "Her gün yeni bir metrobüs İstanbulluların hizmetine giriyor." ifadesini kullandı.

VATANDAŞ PAYLAŞIMA İSYAN ETTİ

İmamoğlu'nun bu paylaşımına İstanbullulardan tepki geldi. Metrobüs ve otobüslerde yaşadıkları zorlukları dile getiren vatandaşlar, yanıp yolda kalan, geç gelen ve kliması çalışmayan araçlar sebebiyle isyan etti.

İmamoğlu'na gelen tepkiler şu şekilde oldu:

  • metrobüs yanması
  • ibb imamoğlu
  • belediye işleri

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