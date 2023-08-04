'Ulaşımı sorun olmaktan çıkartacağız' vaadiyle göreve gelen CHP'li İBB yönetimi, İstanbul'da toplu ulaşımı eziyete dönüştürmeye devam ediyor. Bozulan, yolda kalan toplu taşıma araçları sebebiyle İstanbulluları isyan ettiren İBB, gelen tüm tepkilere rağmen önlem almıyor.

İSTANBULLULARIN TÜM ŞİKAYETLERİ CEVAPSIZ KALIYOR

Vatandaşlar, yaz aylarında kliması çalışmayan araçlar sebebiyle de zor anlar yaşıyor. İş saatlerinde oluşan yoğunluğun da etkisiyle dakikalar boyunca araç bekleyen İstanbulluların tüm şikayetleri cevapsız kalıyor.

Vatandaşlar mağdur olmaya devam ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir metrobüs paylaşımı geldi. İmamoğlu, paylaşımında "Her gün yeni bir metrobüs İstanbulluların hizmetine giriyor." ifadesini kullandı.

VATANDAŞ PAYLAŞIMA İSYAN ETTİ

İmamoğlu'nun bu paylaşımına İstanbullulardan tepki geldi. Metrobüs ve otobüslerde yaşadıkları zorlukları dile getiren vatandaşlar, yanıp yolda kalan, geç gelen ve kliması çalışmayan araçlar sebebiyle isyan etti.