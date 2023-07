Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bir bölümünde kendisinin görüntüsü kullanılan; 'Tuzla'da çok şey değişti' isimli videosuna, bahsedilen işlerle ilgili gerçekleri dile getirdiği bir video ile cevap verdi. Başkan Yazıcı, videoda büyükşehir tarafından 'Hayata geçirildiği' iddia edilen yatırımlarla ilgili gerçekleri, videoda yer verilmeyen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kaderine terk edilen, ya da söz verildiği halde yapılmayan projeleri tek tek anlattı.

Başkan Yazıcı sözlerine, Ekrem İmamoğlu'nun yayınladığı videoda alıntılanan "Tuzla'yı unutmayın" sözüyle başladı. Yapılanları anlattıktan sonra; "Böyle hatırlayacaksanız, lütfen unutun." İfadeleriyle devam etti. Yazıcı sözlerini: "İstanbul'un kamu kaynağı kullanan en büyük kurumu, bu kurumun başındaki sayın başkanı, hizmet etmek için ne kadar sayılı gününüz kaldı, hesaplamıyorum. Ancak sizi hesapsız bir ısrarla Tuzla'ya hizmete, unuttuğunuzu hatırlamaya davet edeceğim. Çok sayın Muhayyel Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çok değerli herkesin bildiği sır olan CHP Genel Başkan Aday Adayı; alın size iki cümlelik manifesto: Bırakın bu film işlerini. İşinize bakın" tamamladı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bir bölümünde kendisinin görüntüsü kullanılan; 'Tuzla'da çok şey değişti' isimli videosuna, bahsedilen işlerle ilgili gerçekleri dile getirdiği bir video ile cevap verdi. Başkan Yazıcı, videoda büyükşehir tarafından 'Hayata geçirildiği' iddia edilen yatırımlarla ilgili gerçekleri, videoda yer verilmeyen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından kaderine terk edilen, ya da söz verildiği halde yapılmayan projeleri tek tek anlattı.

"COME TO İSTANBUL" ÇAĞRISINA NİHAYET CEVAP VERDİ

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Sayın Ekrem İmamoğlu, 3 Temmuz Pazartesi günü Kurban Bayramı'ndan sonraki ilk gün "Come to İstanbul" çağrımıza nihayet cevap verdi. Yine iş yapmak yerine, nereden tutsan elinde kalacak bir video paylaşarak mesaiye başladı. 9 günlük bayram tatili boyunca üzerinde çalışmış olmalılar. 09:42'de video yayınlamışlar. Hayli saat sonra haberim oldu. Videonun kapak fotoğrafında ben varım. Kapak yazısında da, her zaman Tuzlalılar adına, İBB'den daha çok hizmet almak için söylediğim bir cümle bulunuyor. Sayın İmamoğlu kendi fotoğrafı yerine kapakta benim fotoğrafımı kullanmayı tercih etmiş. "Aramızda kalmasın" daha etkili olacağını düşünmüş olmalı. Şöyle demişim: "İstanbul'un en ucundayız, zaman zaman unutuluyoruz." Sözün devamında her zaman söylerim; İstanbul'un çok yükünü alıyoruz. Pozitif ayrımcılıkla diğer ilçelere göre çok hizmet almalıyız. Orasını duymamışlar" dedi.

İLGİLERİ KURGU FİLMLERİ KADAR

Başkan Yazıcı," Aslında, Tuzla'ya çok hizmet ettiklerini ima edip beni nankörlükle suçluyorlar. 'Tuzla'ya hizmet gelmedi' diyor Şadi Yazıcı. 'Bak biz Tuzla'ya hizmet getiriyoruz' demek istiyorlar. Hani 16 milyon için çok çalışıyorlar ya. Ah ki ne ah. Bize özel bir paylaşım olmuş ya da bizden başlamış. Ama üzgünüm, Tuzla diyerek başlıklar halinde paylaştıkları aslında yok desem yeridir. Tuzla'ya ilgileri, kurgu filmleri kadar. Keşke icraatlarını görseydik. Gelelim paylaştıkları filmin içeriğine: Tuzla İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nden bahsetmişler. Büyük kısmı tamamlanmış bir işin devede kulak kısmını tamamlamayı ve açılış seremonisini başarı olarak görmüşler. Oysa başkanın sözü, başlamış işi bitirmek değildi. Verdiği söz, Tuzla'yı arıtma kokusundan kurtarmaktı" ifadelerini kullandı.

SIFIRA SIFIR ELDE VAR SIFIR

Başkan Yazıcı," Sayın Başkan, Koku sorununu çözeceğim dediniz, başlayan projeyi bile bitiremediniz. Yakma tesisi bölümünü açmadınız. Yarım yamalak bir iş yaptınız. Yaprakların alkışları eşliğinde durdurduğunuz İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin ayıbını örtmek için acele açılış yaptığınız tesisin koku için önemli olan kısmı, arıtma atığını yakma tesisi yok, açılmadı. Hatta arıtmanın çalışması da eksik Marmara'ya tam arıtılmadan verilen atık suyu konuşmasak iyi olur. Arıtma işi sadece Tuzla için değil İstanbul hatta Marmara havzası için çok önemli. Lütfen çevre ve denizdeki flora fauna için bu tesisin ikmaline ve yenilerinin yapılmasına ön ayak olun, aksi halde yapraklar sizi alkışlamayabilir ama 25 milyon Marmara havzası sizi ıslıklamaktan çekinmeyecektir. Arıtmanın kokusu bahsinde, sıfıra sıfır elde var sıfır. "Aramızda kalmasın" arıtmanın kokusunda sınıfta kaldınız" dedi.

BAŞLAYAN PROJELERİ BİTİREMİYORSUNUZ

Başkan Yazıcı," Otoparktan bahsetmişsiniz. Tuzla Belediyesi tarafından Alanın kazanılması ve projelendirilmesi sonrası bütçesi gereği İBB'ye devredilen otopark yapımının, ki ihaleden önceki süreçleri ve ihale sonrasında da yüzde 25'i yapılmıştı. İşte o otoparkı tamamlamakla övünüyorsunuz. Bu, Tuzla'da 4,5 yılda bitirdiğiniz tek projemiz. Tebrikler. Neden böyle "projemiz" dedim? Çünkü proje bazında bahsedilen işlerin hepsi AK Parti döneminde başlayan projeler. Proje üretmek bir yana, başlayan projeleri bitiremiyorsunuz. Altını çizmek istedim" ifadelerini kullandı.

YAP-SATÇI MÜTEAHHİT

Başkan Yazıcı," Videoda sosyal konutlardan bahsetmişsiniz. Aydınlık Evler, Tuzla Meydan Evleri'ni eser olarak saymışsınız. Her iki proje de yap sat KİPTAŞ projesidir. Ne sosyal konutla ne kentsel dönüşümle uzaktan yakından alakaları yoktur. Üstelik ne ilginçtir ki? 12 büyükşehir belediye başkanı ile açılış yaptığınız teslim etmediğiniz 300 konutun arsasını da bir şahıstan satın alıp yaptınız. İzmit'e yaptığınız 143 konuta karşılık 149 konutluk bir projeyi de bu bağlamda saymışsınız. Kanuni ruhsat şartlarına uymadan yaptığınız bahsini hiç açmadan kapatıyorum. Bu projeleri sosyal konut olarak pazarlamak bir başarı olabilir. Ancak belediyecilik ve sosyal konut üretimi bir pazarlama faaliyeti değildir. KİPTAŞ döneminizde maalesef bir yap satçı müteahhide dönüşmüştür. Deprem ve kentsel dönüşüm konusunda dilinizden düşmeyen sözlerin binde biri kadar icraat yapmadınız. Tuzla'da ilaç niyetine bir tane daire dönüşümü gerçekleştirmediniz. Deprem ve güvenli konut konusunda vatandaşın yakınından bile geçmiyorsunuz. Deprem güvenli evler için döneminiz tam bir kayıp dönem yazık ettiniz koca yıllara, yazık ettiniz umutlara. Sosyal konut ve kentsel dönüşüm konusunda döneminizin not ortalaması maalesef koca bir sıfırdır" dedi.

BEYHUDE ÇABA

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde her yağışta oluşan sel baskınını çözdüğünüzü söylemişsiniz. Organize Sanayi Bölgeleri özel alanlardır. Sorunlarını kendi kaynaklarıyla kendilerinin çözmesi gerekir. İstanbul'un kaynaklarını böyle bir özel bölge için harcamayı da bir başarı elbisesi giydirmeye çalışıyorsunuz. Beyhude bir çaba. Bu konuda sizi değil ama Organize Sanayi Bölgesi yönetimini kendi kaynaklarıyla çözmeleri gereken problemi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çözdürdükleri için tebrik ediyorum. Ve hatırlatırım: Atık su yönetimi Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğundadır. Yağmur suyu hatları ise ilçe belediyesi tarafından yapılır. Tüm Tuzlalılara ve İstanbullulara soruyorum. Tuzla'da yaşam alanlarında hiç su baskını, sel duydunuz mu? Hayır. Neden? Çünkü; 200 km'ye yakın yağmur suyu hattını Tuzla Belediyesi olarak 2009'dan sonra tamamladık. Daha önce dere ıslahlarını İBB yapardı, Ekrem Bey'in döneminde bir taneye başlandı, O da 4,5 yılda maalesef tamamlanamadı.

SAYILACAK BİR ŞEY BULAMIYORUZ

Başkan Yazıcı, "Büyükşehir Belediyesi Tepeören'de bir kavşak ve asfalt yenilemesi yaptı. Filminizin en önemli bölümlerinden. Teşekkür ederiz. Lakin Büyükşehir hizmetlerine nispet bakımından bir köy yolu hayli cılız kalmış. Ama yine de teşekkürler. Tuzla'da İBB sorumluğunda olan ana arter statüsünde onlarca cadde var. Hiç olmazsa biraz asfalt yapsaydınız. AK Parti döneminde yol ve ulaşım altyapısına yapılan yatırımlar say say bitmezdi. Sizin döneminizde sayılacak bir şey bulamıyoruz. Daha önce yaptıklarını sayamayan İBB, maalesef döneminizde bir köy mahalle yolunda kaybolmuş, Bir derede boğulmuştur. Yazıktır, günahtır. 16 milyon insanın vebali boynunuzdadır" dedi.

FORMULA ARACIYLA YARIŞAN ÇÖP KAMYONU

Başkan Yazıcı, "Tuzla-Orhanlı Tem Güney Yan Yolu önemli bir konu. Filminizde ona da yer vermişsiniz. Türkü söyleyerek mi yapıyorsunuz, senfoni eşliğinde mi ilerliyorlar bilmiyorum. 2017 yılında başlamış, 2019 yılında yüzde 50'si tamamlanmış yan yolda bir arpa boyu mesafe ancak aldınız. Biterse, her şartta teşekkürü bir borç bilirim. TEM yan yolu zaten bitmek üzereyken, 2019 seçimleri oldu. Şükür bitmiş buldunuz da açıldı. O süreçte E-5 yan yolların bitmesi için de hayli çaba gösterdik. Maalesef bitmedi. Birkaç günde bitirmeye gayret edilen işi 5 yıla yakın süredir bitiremediniz. Bitmemiş haliyle bile reklam yapıyorsunuz. Bu sizin işten ziyade reklama verdiğiniz önemin göstergesidir. Koca Büyükşehir'i kariyer yolculuğunuz uğruna heba ettiniz. Hesabını önce sandıkta vereceksiniz. Bizim dönemimiz ve kaptanlığınızdaki dönem kıyaslandığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Formula araçlarıyla yarışan çöp kamyonuna döndü" ifadelerini kullandı.

EDEP YA HU

Başkan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti. "Tuzla sahil düzenlemesi ve parkı filminizdeki baş yapıtlardan. Birinci etabın mimarı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci etabın Tuzla Belediyesi ve İBB, dördüncü etabın alt yapısı yine Recep Tayyip Erdoğan. İBB olarak üstünde yenileme yaptınız. Sayın Başkan, 16 milyona iş yapmış gibi gösterdiğiniz filmdeki sahil düzenlemesinin eser sahibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün gözleri boyayacağınızı sanıyorsunuz, yanılıyorsunuz. Öyle bir boya keşfedilmedi. Her işin gerçek rengi er ya da geç ortaya çıkar. Çıktı. Çıkacak. Edep ya hu. Filmde bir otopark birkaç kare geçiyor. 2018'de biz projesini yaptık, yapım için büyükşehir belediyesine devrettik. İmamoğlu yönetimi olarak yüzde 25'i bitmiş olarak devraldınız. Yönetiminiz, 4 yılda 750 araçlık otoparkı ancak tamamladı. Genel performansınıza bakılırsa, altın madalyayı hakeden bir başarıdır. Kutluyorum" dedi

BÜYÜKŞEHİR'İN ATALET MAKİNASI

Başkan Yazıcı, "Hayret verici bir şekilde Hacetderesi Yaşam Vadisi projesine de paylaşımda yer verilmiş. Projesini Tuzla Belediyesi olarak biz hazırladık. Kamulaştırmalarını biz Tuzla Belediyesi olarak yaptık. 2 binanın yıkımı ve alt yapı çalışmalarını tamamladık. Yatırım için büyükşehir belediyesine devrettik. 5 etaptan oluşan projenin yüzde 40'ı tamam, yüzde 60'ı hatırlanmayı bekliyor. Tuzla Yaşam Vadisi hayli talihli. Derenin etrafına peyzaj yaptınız, ışıklandırma yapıp açtınız. Sağ olun. Açılan kısmın bakımsızlığı konusunda halkımız cevap bekliyor. Kamil Abdüş Gölü Çevre Düzenlemesini ise maalesef iş bilmezliğinize kurban ettiniz. Milyonlarca metreküp hafriyat ve zemin çalışmaları sonrası, projelendirilmesi bitmişti. Sonrasında yüzde 15'i bizim dönemimizde tamamlanmıştı. Sizin tarafınızdan tamamlanan kısmı sadece yüzde 5. Rakamla, sayıyla, parmakla 5. Maalesef Kamil Abduş Projesi, Büyükşehir'in atalet makinasında kaderine terk edildi" ifadelerini kullandı.

GERÇEKLER ÇOK FARKLI

Başkan Yazıcı," Üzgünüm başkan, durum filminizdeki gibi değil gerçekler çok farklı. Bütün İstanbul'a hitap edecek bir alan 16 Milyon İstanbullu için bir varış noktası olabilecek projeyi yaşayan ölüye çevirdiniz. 2007 yılında açılan binayı boyayıp açmıştınız. Daha önce söylemiştim. Yanlıştan geri adım atmışsınız. Belediye başkanı olmadığım, ilçe başkanı olduğum, 2007 yılında açılışında konuşma yaptığım binayı... Bu filminizde binayı yenilemekten bahsediyorsunuz. Tebrik ediyorum. Hayli yüksek paralarla hizmet veren ne olduğu bilinmeyen 2 kreşiniz, 1 masa, 1 sandalye, 2 personelle çalışan istihdam ofisiniz. İBB olarak bunlarla övünmeniz, buzdağlarına çarpıp batan Titanik kadar dramatik" dedi.

AÇILMADAN ESKİYEN PROJE

Başkan Yazıcı," Bu çok mühim işlerinizin ardına, gerçekten mühim bir işten bahsetmişsiniz. Hal binası. Yapımı 2018 yılında başladı. Ataşehir merkezli Anadolu Yakası büyük araç trafiğini şehir dışına taşıyacak proje istihdam ve ekonomiye büyük katkı sunacaktı. 2021 yılında tamamlayacağınızı söylemiştiniz. 2021 2022'ye bağlandı, 2022 2023'e bağlandı, 2023 2024'e gün sayıyor. Hani biraz utanma olsa filme konulmazdı. Ama siz çok cesursunuz Sayın Başkan, utanç vesilesi olan işlerle bile öğünebilirsiniz. Hal binası yerinde sayıyor, Yerinde sayıyor. Ekrem İmamoğlu döneminde kaderine terkedilen bazı projelerden de ben bahsedeyim bunlar videoda yok.

Tuzla sahil 4.etap projesi, Tuzla sahil düzenleme devam projesinin Tuzla Yat Limanı'na kadar uzatılması. Olduğu yerde, yerinde sayıyor.

Pendik – Tuzla metro hattı, durduğu yerde, yerinde sayıyor.

Tuzla – Sabiha Gökçen Metro Hattı yerinde saymaya bile takati yok.

2019 yılında yüzde 20'si tamamlanan Aydıntepe-Sabiha Gökçen Bağlantı yolu kaplumbağalar hızıyla eğleniyor.

Benim köyüm projesi yüzde 90'ı bitmişti, İstanbul'da bir ilk projeydi. Açılmadan eskiyen proje olarak tarihe geçiyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017'de yapımına başlanan Tuzla Kaymakamlığı ile Tuzla Belediyesi arasındaki meydan projesi yerinde sayıyor.

Büyükşehir belediyesi tarafından 2018 yılında yapımına başlanan D-100 ve Hünkar Çayırı (Kocaeli) Sınırı Geçiş Köprüsü uykuya dalmak için yıldız sayıyor. 4 koca yıl geçti ayakları konmuş, sadece üstü yapılıp açılacak ama 5'inci yıla girdik tık yok, yazık. Mezbahanenin kaldırılması yerine Bilim Sanat ve Kültür Merkezi yapılması İBB ile ortak projemizdi. Adı geçmiyor yok maalesef. İDO seferleri başlayacaktı. 5'inci yıldayız ne sesi var ne izi. Hasılı say say bitmez."

BIRAKIN BU FİLM İŞLERİNİ

"Tuzla'yı unutmayın" dediğim doğrudur. Ama böyle hatırlayacaksanız, lütfen unutun. İstanbul'un kamu kaynağı kullanan en büyük kurumu, bu kurumun başındaki sayın başkanı, Hizmet etmek için ne kadar sayılı gününüz kaldı, hesaplamıyorum. Ancak sizi hesapsız bir ısrarla Tuzla'ya hizmete, unuttuğunuzu hatırlamaya davet edeceğim. Çok sayın Muhayyel Cumhurbaşkanı Yardımcısı, çok değerli herkesin bildiği sır olan CHP Genel Başkan Aday Adayı; Alın size iki cümlelik manifesto: Bırakın bu film işlerini. İşinize bakın" dedi.